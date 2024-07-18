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В России разработали дроны-истребители для уничтожения беспилотников

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Фото: РЕН ТВ
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Российские инженеры из Центра комплексных беспилотных решений разработали дроны-истребители для противодействия беспилотникам любого типа. Испытания прошли в городе Жуковском Московской области.

В конструкции новой модели предусмотрено небольшое дробовое ружье для уничтожения БПЛА противника. Подобное техническое решение напоминает давно известную тактику охоты на утку с помощью снопа картечи. При этом разработчикам удалось решить такую сложную задачу, как компенсация отдачи, — после выстрела боеприпаса в обратную сторону вылетает гильза.

В случае окончания запаса снарядов беспилотник-истребитель может протаранить цель, в том числе медленно летающие разведчики и даже бомбардировщики. Для испытаний в лаборатории беспилотных технологий есть образцы различных вражеских дронов.

По мнению военного эксперта Александра Степанова, дроны-истребители можно поставить на охрану нефтеналивных терминалов и аэродромов, а также оборудовать системами искусственного интеллекта и научить летать роем.

«В перспективе, конечно, основной элемент, это будет автоматизация многих процессов. Прежде всего, внедрение алгоритмов искусственного интеллекта, которые смогут оперативно идентифицировать цели и принимать решения в автономном режиме на их уничтожение», — отметил он.

Отмечается, что в ближайшее время новая разработка уже поступит на вооружение российской армии. При этом разработчики тестируют и другие идеи.

В частности, речь идет о возможности ставить мощные противопехотные мины МОН и направлять их в небо на путях возможной атаки дронов. Еще одна из последних разработок российских инженеров связана с возможностью разворачивать с помощью дирижаблей сети над особо важными объектами по аналогии с методами периода Второй мировой войны.

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Ранее в этот день стало известно, что специалисты холдинга «Росэлектроника» разработали новый мобильный комплекс для противодействия беспилотникам «Леший». Он предназначен для защиты военного автотранспорта и служебных автомобилей от атак дронов. Оборудование успешно прошло испытания и проверку. Радиус действия составляет не менее 250 м, а аппаратура эффективно работает в движении, но может применяться и стационарно.

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