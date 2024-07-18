В России разработали мобильный антидрон «Леший»

Специалисты холдинга «Росэлектроника» разработали новый мобильный комплекс для противодействия беспилотникам «Леший». Об этом 18 июля сообщил на своем сайте «Ростех».

Комплекс предназначен для защиты военного автотранспорта и служебных автомобилей от атак дронов. Само оборудование успешно прошло испытания и проверку. Радиус действия составляет не менее 250 м, а аппаратура эффективно работает в движении, но может и применяться стационарно.

«Подавитель, входящий в состав комплекса «Леший», размещается на крыше автомобиля и формирует помехи, создавая защитный купол над транспортным средством», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что комплекс может применяться для обеспечения безопасности промышленных объектов.

В России совершенствуются инструменты по борьбе с беспилотниками. Ранее, 10 июня, в РФ разработали систему связи между средствами радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и операторами БПЛА. Система позволит бойцам соседних подразделений получать информацию по радиоэлектронной обстановке на смежных участках линии боевого соприкосновения.