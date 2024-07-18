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В России разработали мобильный антидрон «Леший»

«Росэлектроника» разработала мобильный комплекс противодействия дронам «Леший»
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Фото: t.me/rostecru
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Специалисты холдинга «Росэлектроника» разработали новый мобильный комплекс для противодействия беспилотникам «Леший». Об этом 18 июля сообщил на своем сайте «Ростех».

Комплекс предназначен для защиты военного автотранспорта и служебных автомобилей от атак дронов. Само оборудование успешно прошло испытания и проверку. Радиус действия составляет не менее 250 м, а аппаратура эффективно работает в движении, но может и применяться стационарно.

«Подавитель, входящий в состав комплекса «Леший», размещается на крыше автомобиля и формирует помехи, создавая защитный купол над транспортным средством», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что комплекс может применяться для обеспечения безопасности промышленных объектов.

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В России совершенствуются инструменты по борьбе с беспилотниками. Ранее, 10 июня, в РФ разработали систему связи между средствами радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и операторами БПЛА. Система позволит бойцам соседних подразделений получать информацию по радиоэлектронной обстановке на смежных участках линии боевого соприкосновения.

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