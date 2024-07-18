На БРИКС приходится около четверти от мирового экспорта вакцин и препаратов

На долю БРИКС приходится около четверти мирового экспорта вакцин и препаратов. Об этом 18 июля сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на международной конференции стран объединения в Москве.

«Страны БРИКС не только обеспечивают свои потребности в вакцинах и тестах, но и помогают другим государствам», — отметила она.

Руководитель Роспотребнадзора добавила, что в странах объединения работают десятки научно-исследовательских организаций с мировыми именами. Попова подчеркнула, что отечественные ученые ежегодно размещают тысячи публикаций по вопросам микробиологии и биотехнологий, а разработками пользуются во всем мире.

«На страны БРИКС уже приходится более четверти мировых регистраций патентов в области биотехнологий, более 35% регистраций фармацевтических патентов и около 18% регистраций медицинских технологий», — указала она.

Попова отметила, без БРИКС невозможно создание эффективной международной архитектуры обеспечения биологической безопасности.

Объединение наращивает взаимодействие в финансах, энергетике, образовании, нанотехнологиях, космосе и других сферах. В том числе это касается и здравоохранения, о чем в мае говорил президент России Владимир Путин. Он также подчеркивал, что БРИКС обладает мощной притягательной силой для различных стран мира.

В июле председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила, что в очереди на присоединение к БРИКС стоят 24 государства. По ее словам, страны осознают, что их положение будет выгодным и комфортным. Спикер СФ также обратила внимание на важность формирования критериев для вступления, чтобы не размывать идеи организации.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в 2006 году. Первоначально в него вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика, а с 2024 года ― Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Эфиопия.