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СМИ узнали о повышении ставок по льготным ипотекам для некоторых россиян

РБК: банки начали повышать ставки россиянам, взявшим несколько льготных ипотек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Ряд российских банков стал поднимать ставки по ипотечным кредитам для заемщиков, которые в нарушение правил оформили более одной льготной ипотеки. Об этом 18 июля сообщает РБК.

По словам представителей кредитных организаций, подобные случаи являются редкими и связаны с ограничениями действующих ипотечных программ с государственной поддержкой.

«Если выявится «лишняя» льготная ипотека, то по одной из них банк вправе поднять ставку до рыночного значения. При этом мы работаем с каждым клиентом по ситуации, возникшей в связи с изменением законодательства и после отмены с 1 июля льготной программы ипотеки с господдержкой», — объяснили в Сбербанке.

В других крупных банках подтвердили использование аналогичного подхода. Возможность пересчета ставки на рыночную соответствует введенному в декабре 2023 года правилу «одна льготная ипотека в одни руки», которое появилось из-за того, что некоторые люди стали покупать недвижимость по льготной схеме лишь для перепродажи.

Отмечается, что банки не могут проверить факт наличия у клиента льготной ипотеки на момент оформления кредита, однако он может раскрыться позже. В таких случаях кредиторы вынуждены пересчитывать ставку, поскольку иначе не получат никакого возмещения от госкорпорации «Дом.РФ», рассказали эксперты.

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Ранее в этот день Объединенное кредитное бюро (ОКБ) подвело итоги ипотечного кредитования россиян с января по июнь 2024 года и поделилось результатами с «Известиями». За первое полугодие 2024 года россияне оформили 673,83 тыс. ипотечных кредитов на 2,95 трлн рублей. По сравнению со вторым полугодием 2023 года сокращение количества выдач составило 43%, а объемов — 42%.

До этого, 12 июля, замминистра финансов Иван Чебесков сообщил «Известиям», что ведомство ожидает сохранения доли льготной ипотеки выше 50% в ближайшие годы. По его словам, даже отмена с 1 июля госпрограммы на новостройки под 8% и ужесточение условий семейной ипотеки не позволят опустить этот показатель до целевых 25%.

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