Участок автодороги Абакан — Ак-Довурак разрушен из-за сильных ливней

Участок автодороги между Тувой и Хакасией разрушен в результате сильных дождей. Это произошло в 61 км от Ак-Довурака. Об этом 18 июля сообщает Госавтоинспекция Хакасии.

Кроме того, ведомство опубликовало кадры с места разрушения дорожного полотна.

«Движение автотранспорта полностью ограничено в обоих направлениях для всех видов транспорта», — уточнили в Госавтоинспекции Хакасии.

Там добавили, что для водителей возможен объезд через Кызыл Республики Тыва.

Как сообщили в прокуратуре Тувы, на этом участке дороги произошло частичное обрушение моста через реку Ак-Суг. В своем Telegram-канале ведомство отметило, что по факту случившегося была организована проверка.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха и воды в Москве на выходных будет примерно одинаковой, как на юге России в бархатный сезон. Он предупредил, что осадки будут способствовать ее понижению, однако она всё равно будет держаться в диапазоне +22...+23 градуса.