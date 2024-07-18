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Участок автодороги Абакан — Ак-Довурак разрушен из-за сильных ливней

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Участок автодороги между Тувой и Хакасией разрушен в результате сильных дождей. Это произошло в 61 км от Ак-Довурака. Об этом 18 июля сообщает Госавтоинспекция Хакасии.

Кроме того, ведомство опубликовало кадры с места разрушения дорожного полотна.

«Движение автотранспорта полностью ограничено в обоих направлениях для всех видов транспорта», — уточнили в Госавтоинспекции Хакасии.

Там добавили, что для водителей возможен объезд через Кызыл Республики Тыва.

Как сообщили в прокуратуре Тувы, на этом участке дороги произошло частичное обрушение моста через реку Ак-Суг. В своем Telegram-канале ведомство отметило, что по факту случившегося была организована проверка.

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