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Сотрудники УФСБ по ДНР предотвратили теракт на территории региона

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Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
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Специалисты управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) предотвратили теракт в отношении сотрудников и объектов органов власти региона. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР.

Ведомство установило, что задержанная с поличным гражданка РФ за денежное вознаграждение намеревалась совершить поджог здания Петровского районного суда Донецка. По информации ФМБ, женщину для совершения теракта подготовило одно из националистических формирований Украины, которое признано террористическим на территории России.

После теракта она планировала выехать на территорию Украины для вступления в ряды террористической организации, добавили в пресс-службе.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3, ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ч. 1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). На данный момент задержанная дает признательные показания.

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Ранее, 10 июля, стало известно, что ФСБ России предотвратила теракты на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, а также в отношении трех военнослужащих Минобороны в Москве.

До этого, 11 июня, директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников указал на наращение усилий Украины по совершению терактов и диверсий в России. Он отметил, что Киев пользуется поддержкой Вашингтона и НАТО.

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