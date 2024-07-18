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Жителя Великого Новгорода задержали за госизмену

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Житель Великого Новгорода был задержан за совершение государственной измены. Об этом 18 июля сообщили журналистам в УФСБ по Новгородской области.

«Сотрудниками УФСБ России по Новгородской области пресечена противоправная деятельность жителя Великого Новгорода, обвиняемого в совершении государственной измены», — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, обвиняемый являлся сотрудником одного из предприятий военно-промышленного комплекса РФ. Он по собственной инициативе установил контакт с представителем ГУР МО Украины, после чего приступил к выполнению данного ему задания по передаче сведений о расположенных на территории Новгородского района войсковых частях.

«Обвиняемый планировал передать украинской стороне закрытые сведения о производимой на предприятии, где он работал, продукции военного назначения», — добавил официальный представитель УФСБ России по Новгородской области Василий Дроганов.

Следственным отделением УФСБ России по Новгородской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

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Ранее, 11 июля, суд в Еврейской автономной области (ЕАО) приговорил студента из Биробиджана, который передавал украинским спецслужбам информацию о местонахождении российских воинских подразделений в зоне специальной военной операции (СВО), к пяти годам колонии за госизмену.

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