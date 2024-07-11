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Суд в ЕАО приговорил студента из Биробиджана к пяти годам колонии за госизмену

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Фото: УФСБ РФ по ЕАО
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Студента из Биробиджана, который передавал украинским спецслужбам информацию о местонахождении российских воинских подразделений в зоне специальной военной операции (СВО), суд в Еврейской автономной области (ЕАО) приговорил к пяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщает 11 июля пресс-служба управления Федеральной службы безопасности России (УФСБ РФ) по ЕАО.

По данным ФСБ, молодой человек через интернет получал задания от Службы безопасности Украины (СБУ) по сбору данных о местах дислокации российских военных частей и передавал им найденную информацию.

Дело возбуждено по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Уточняется, что учащийся колледжа полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием.

«При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства. Приговор за такое преступление должен был быть намного строже», — уточнили в ведомстве, сообщение приводит «РИА Новости».

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Ранее, 3 июля, жителя Приморского края арестовали по обвинению в передаче Главному управлению разведки (ГУР) Украины данных об уязвимых местах на железной дороге. Следственным отделом УФСБ России по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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