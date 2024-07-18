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В Молдавии рассказали об обострении отношений с Гагаузией и Приднестровьем

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Фото: РИА Новости/Артем Кулекин
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Действия президента Молдавии Майи Санду и властей страны обостряют взаимоотношения с Приднестровьем и Гагаузией в преддверии выборов в республике, сообщила «Известиям» депутат парламента Марина Таубер.

«Санду уже пошла на обострение этих взаимоотношений. Мы видим ряд факторов, которые ущемляют жизнедеятельность данной автономии. Например, башкана [Евгению Гуцул] не включают в кабинет правительства, Гагаузию лишают финансирования и ряда важных проектов из государственного бюджета, упраздняют суды автономии. Власти приезжают туда короткими наездами, но никакого общения ни с официальными представителями Гагаузии, ни с людьми у них нет», — рассказала Таубер.

«Нас настраивают против России, но сделать это не получится»
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Она подчеркнула, что на Гагаузию и Приднестровье, а также на все остальные регионы, которые выражают желание налаживать взаимоотношения с РФ и странами ЕАЭС, оказывается всё больше и больше давления. Вследствие этого у регионов уже с давних пор «нет нормального диалога с властями Молдовы». Кроме того, Кишинев не предпринимает какие-либо попытки по налаживанию диалога с Приднестровьем.

«В воздухе витает ненависть к тем, кто поддерживает Россию, кто говорит на русском языке и считает, что наши взаимоотношения с РФ и с ЕАЭС — это будущее», — отметила Таубер.

Она подчеркнула, что речь в данном случае идет даже не столько про политиков, сколько про обычное население.

«Ту повестку дня и те идеи, которые продвигаем мы, команда Илана Шора, поддерживает как минимум 50% населения. И понятно почему: в Гагаузии уже более 30 тыс. пенсионеров и бюджетников получают надбавки к пенсиям и пособиям от российского Промсвязьбанка через фонд «Евразия», которые приняли решение оказать помощь нашим гражданам», — рассказала депутат молдавского парламента.

Акции протеста оппозиции начались в Молдавии летом 2022 года. Участники требуют отставки правительства и президента Майи Санду, а также досрочных выборов в парламент. Кроме того, участники обвиняют власть в неспособности справиться с кризисом и падением уровня жизни.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Нет уверенности, что Кишинев не введет визовый режим с Россией»

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