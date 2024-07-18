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Спрос на вахтовых сотрудников подскочил почти на 70%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Во II квартале российские работодатели разместили вакансий для специалистов-вахтовиков на 69% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили «Известиям» в сервисе «Авито Работа».

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​​​​​​​Среди таких сотрудников оказалось много айтишников

«Сфера строительства промышленных и инфраструктурных объектов стала лидером по приросту новых предложений о работе вахтой. Число таких вакансий выросло более чем в четыре раза за год, то есть плюс 302%», — отметили в компании.

Другими популярными отраслями, где всё больше требуются сотрудники на вахту, стали производство, добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство. Специалисты-вахтовики в этих сегментах за год стали востребованнее в полтора раза.

В сервисе SuperJob отметили, что вахтовый метод работы в июле чаще всего предлагают компании, работающие в сфере строительства, добычи сырья, промышленности и производстве, перевозок и логистики.

А согласно сервису hh.ru, за первое полугодие 2024 года количество вакансий для вахтовиков выросло более чем на треть (32%) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и приблизилось к полумиллиону. Чаще всего работу вахтой предлагают водителям, машинистам, разнорабочим, сварщикам, токарям, слесарям, упаковщикам, электромонтажникам, монтажникам и прорабам.

«Примечательно, что в единичных случаях работодатели готовы приглашать на вахту журналистов, психологов, фотографов, event-менеджеров, главных врачей и юристов», — рассказали в hh.ru.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Трудовой тираж: спрос на вахтовиков подскочил на 70%

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