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В РФ нашли способ создания сверхреалистичных VR-очков

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Фото: МИСИС
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Ученые МИСИС и Физического института имени П.Н. Лебедева РАН вместе со специалистами из южнокорейского Университета Корё улучшили методику получения наносветодиодов, которая дает возможность повысить эффективность преобразования ими электричества в свет почти вдвое — с 5,5% до 10,6%. Благодаря разработке световые элементы будут давать намного более яркое излучение и при этом использовать намного меньше энергии.

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«В процессе создания светодиодов менее 30 микрометров часто возникают проблемы. После этапа сухого травления на стенках диодов появляются дефекты. Это приводит к росту безызлучательной рекомбинации, то есть электрическая энергия преобразуется не в свет, а, например, в тепло», — сказала инженер научного проекта лаборатории «Ультраширокозонные полупроводники» НИТУ МИСИС Луиза Алексанян.

На современном этапе производства дисплеев и очков применяются светодиоды размером несколько сотен микрон. Их наносветовые аналоги на несколько порядков меньше. Поэтому их можно использовать для создания устройств с намного более высоким разрешением и, следовательно, с очень малым размером пикселя.

Исследования показали, что наносветодиоды имеют более высокую яркость и контрастность по сравнению с обычными светодиодами. Эти свойства дают возможность делать из них устройства с предельно реалистичной картинкой, отметила специалист.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нано сделать: в РФ нашли способ создания сверхреалистичных VR-очков

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