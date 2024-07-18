Нано сделать: в РФ нашли способ создания сверхреалистичных VR-очков

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Венгрии отказался оценивать вопрос о легитимности Зеленского
Мир
СМИ сообщили о послании стрелявшего в Трампа на игровой платформе Steam
Мир
Власти Крыма сообщили о принятых мерах безопасности с учетом угроз Киева
Политика
В Совфеде раскритиковали Дуду за слова о возможности войны РФ и НАТО
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 35 беспилотников ВСУ над Брянской областью и Крымом
Мир
Во Франции узнали о планах Зеленского обвинить Россию в срыве переговоров
Общество
Возгорание кровли многоквартирного дома в Ставрополе ликвидировано
Мир
Сийярто отреагировал на отказ стран Прибалтики от встреч ЕС в Венгрии
Происшествия
Пять человек пострадали в Белгородской области в результате обстрелов ВСУ
Общество
Сотрудники УФСБ по ДНР предотвратили теракт на территории региона
Мир
В Молдавии рассказали об обострении отношений с Гагаузией и Приднестровьем
Мир
Шольц призвал мировые державы вернуться к диалогу о контроле над вооружениями
Мир
Сийярто отметил потерю конкурентоспособности и мира в ЕС при фон дер Ляйен
Мир
Маск ответил на обвинения Байдена в намерении «купить» президентские выборы
Мир
На БРИКС приходится около четверти от мирового экспорта вакцин и препаратов
Туризм
Россияне стали чаще выбирать Заполярье и Дальний Восток для летних отпусков
Мир
Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз
Мир
Внучка Трампа выступила на съезде Республиканской партии
/

Нано сделать: в РФ нашли способ создания сверхреалистичных VR-очков

Технология позволяет получать экраны с эффективностью преобразования электричества вдвое выше аналогов
Фото: МИСИС
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские ученые предложили новую технологию производства наносветодиодов, которая позволяет повысить их эффективность преобразования электричества в свет практически вдвое — с 5,5 до 10,6%. Это поможет в будущем создать на их основе очки и линзы дополненной реальности, а также дисплеи с очень высокой яркостью, контрастностью и минимальным размером пикселя, что сделает изображение максимально реалистичным. Сейчас для производства подобных устройств используют светодиоды размером в несколько сотен микрон. По мнению экспертов, если разработчикам удастся перейти на наноструктуры, это даст очень высокое качество изображения.

Не тратить силы впустую

Специалисты МИСИС и Физического института имени П.Н. Лебедева РАН совместно с коллегами из южнокорейского Университета Корё усовершенствовали технологию получения наносветодиодов, которая позволяет повысить эффективность преобразования ими электричества в свет практически вдовое — с 5,5 до 10,6%. Благодаря этому мельчайшие элементы будут светить намного ярче и использовать для этого гораздо меньше энергии.

В процессе создания светодиодов менее 30 микрометров часто возникают проблемы. После этапа сухого травления на стенках диодов появляются дефекты. Это приводит к росту безызлучательной рекомбинации, то есть электрическая энергия преобразуется не в свет, а, например, в тепло, — сказала инженер научного проекта лаборатории «Ультраширокозонные полупроводники» НИТУ МИСИС Луиза Алексанян.

Инженер

Инженер научного проекта лаборатории «Ультраширокозонные полупроводники» НИТУ МИСИС Луиза Алексанян

Фото: МИСИС

Сейчас для производства дисплеев и очков используют светодиоды размером несколько сотен микрон. При этом наносветовые элементы на несколько порядков меньше. Это означает, что с их помощью можно делать устройства с гораздо более высоким разрешением и, следовательно, с крайне малым размером пикселя. Исследования показали, что наносветодиоды обладают более высокой яркостью и контрастностью по сравнению с их обычными, более крупными аналогами. Все эти свойства позволят создать из них устройства, дающие невероятно реалистичную картинку, отметила специалист.

Для производства этих источников света чаще всего используется метод сухого травления больших светодиодов из нитрида галлия и нитрида индия-галлия. Из них с помощью химических веществ или плазмы удаляют боковой слой.

Честной анод: ученые предложили экологичную замену литиевым аккумуляторам
Почему новые накопители энергии будут дешевле и доступнее наиболее распространенных

Один из важнейших параметров оценки работы светодиода — внутренняя квантовая эффективность, которая показывает, насколько хорошо устройство преобразует электричество в свет. Из-за появления дефектов у структур без дополнительной обработки она очень низка, Чтобы решить эту проблему, используются различные методы: высокотемпературный отжиг, покрытие поверхности различными веществами и травление боковых стенок гидроксидом калия. Однако эти способы повышают эффективность лишь до 6,8%.

Очки
Фото: МИСИС

Мы добавили наночастицы серебра, покрытые диоксидом кремния в полимер, заполняющий пространство между наносветодиодами. Эти частицы создают альтернативный маршрут передачи энергии для носителей заряда, что может улучшить его способность излучать свет. Разработка привела к максимальному улучшению внутренней квантовой эффективности до 10,6%,сказала Луиза Алексанян.

По следам Нобелевской премии

Исследования в этом направлении ведутся во всем мире, некоторые производители представляют на выставках опытные образцы, но на практике пока их не используют.

— По нашем оценкам, их практическое применение начнется через 5–10 лет, когда технология производства станет экономически оправданной, — сказала Луиза Алексанян.

Увеличение квантовой эффективности микросветодиодов вдвое можно считать большим успехом. Разработка позволит в перспективе создавать высококачественные VR-очки и даже линзы, считает ведущий научный сотрудника научной лаборатории «Волоконная оптика» СпбПУ Николай Ушаков.

Пластины
Фото: МИСИС

— Для этого очень важны их размеры, энергопотребление и эффективность светоотдачи. Именно для очков дополненной реальности принципиален маленький размер пикселя. Ученые работали с 800-нанометровыми светодиодами, а это близко к пределу, когда мелкие точки сливаются в одну, поэтому дальше уменьшать их размеры для более четкого изображения смысла нет. Однако чем меньше эти элементы, тем меньше их энергопотребление, что также важно для практического применения, — сказал эксперт.

Трубный опыт: ученые создали установку для имитации взрывов и пожаров
Инновационное оборудование поможет строить безопасные торговые центры, станции метро, шахты и другие крупные технические сооружения

За создание светодиодов на основе нитрита галлия, с которыми работают ученые МИСИС, в 2014 году вручили Нобелевскую премию, поэтому это очень перспективное направление для всей мировой науки, подчеркнул директор НОЦ «Наноматериалы и нанотехнологии» УрФУ Илья Вайнштейн. По его словам, увеличение квантовой эффективности с 5 до 10% — хороший результат, но так как этот показатель может достигать и 100%, понятно, что у специалистов впереди много работы.

— Ученые использовали не отдельные кристаллики, а наностержни с большой удельной поверхностью, излучающей много света. Однако на них возникают дефекты, которые разработчики смогли уменьшить с помощью наночастиц серебра в кварце. Это фундаментальная работа, которая будет полезна и для практического использования в долгосрочной перспективе, — полагает он.

Сотрудник
Фото: МИСИС

Однако микросветодиоды — это только одно из направлений развития технологий визуализации. Параллельно развиваются методы создания дисплеев из органических веществ, квантовых точек и т.д. И какое из них окажется наиболее перспективным, покажет только время, резюмировал эксперт.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир