Нано сделать: в РФ нашли способ создания сверхреалистичных VR-очков

Российские ученые предложили новую технологию производства наносветодиодов, которая позволяет повысить их эффективность преобразования электричества в свет практически вдвое — с 5,5 до 10,6%. Это поможет в будущем создать на их основе очки и линзы дополненной реальности , а также дисплеи с очень высокой яркостью, контрастностью и минимальным размером пикселя, что сделает изображение максимально реалистичным. Сейчас для производства подобных устройств используют светодиоды размером в несколько сотен микрон. По мнению экспертов, если разработчикам удастся перейти на наноструктуры, это даст очень высокое качество изображения .

Не тратить силы впустую

Специалисты МИСИС и Физического института имени П.Н. Лебедева РАН совместно с коллегами из южнокорейского Университета Корё усовершенствовали технологию получения наносветодиодов, которая позволяет повысить эффективность преобразования ими электричества в свет практически вдовое — с 5,5 до 10,6% . Благодаря этому мельчайшие элементы будут светить намного ярче и использовать для этого гораздо меньше энергии .

— В процессе создания светодиодов менее 30 микрометров часто возникают проблемы. После этапа сухого травления на стенках диодов появляются дефекты. Это приводит к росту безызлучательной рекомбинации, то есть электрическая энергия преобразуется не в свет, а, например, в тепло , — сказала инженер научного проекта лаборатории «Ультраширокозонные полупроводники» НИТУ МИСИС Луиза Алексанян.

Инженер научного проекта лаборатории «Ультраширокозонные полупроводники» НИТУ МИСИС Луиза Алексанян Фото: МИСИС

Сейчас для производства дисплеев и очков используют светодиоды размером несколько сотен микрон . При этом наносветовые элементы на несколько порядков меньше. Это означает, что с их помощью можно делать устройства с гораздо более высоким разрешением и, следовательно, с крайне малым размером пикселя . Исследования показали, что наносветодиоды обладают более высокой яркостью и контрастностью по сравнению с их обычными, более крупными аналогами. Все эти свойства позволят создать из них устройства, дающие невероятно реалистичную картинку , отметила специалист.

Для производства этих источников света чаще всего используется метод сухого травления больших светодиодов из нитрида галлия и нитрида индия-галлия. Из них с помощью химических веществ или плазмы удаляют боковой слой.

Один из важнейших параметров оценки работы светодиода — внутренняя квантовая эффективность, которая показывает, насколько хорошо устройство преобразует электричество в свет . Из-за появления дефектов у структур без дополнительной обработки она очень низка, Чтобы решить эту проблему, используются различные методы: высокотемпературный отжиг, покрытие поверхности различными веществами и травление боковых стенок гидроксидом калия. Однако эти способы повышают эффективность лишь до 6,8%.

Фото: МИСИС

— Мы добавили наночастицы серебра, покрытые диоксидом кремния в полимер, заполняющий пространство между наносветодиодами. Эти частицы создают альтернативный маршрут передачи энергии для носителей заряда, что может улучшить его способность излучать свет. Разработка привела к максимальному улучшению внутренней квантовой эффективности до 10,6% , — сказала Луиза Алексанян.

По следам Нобелевской премии

Исследования в этом направлении ведутся во всем мире, некоторые производители представляют на выставках опытные образцы, но на практике пока их не используют .

— По нашем оценкам, их практическое применение начнется через 5–10 лет, когда технология производства станет экономически оправданной , — сказала Луиза Алексанян.

Увеличение квантовой эффективности микросветодиодов вдвое можно считать большим успехом. Разработка позволит в перспективе создавать высококачественные VR-очки и даже линзы , считает ведущий научный сотрудника научной лаборатории «Волоконная оптика» СпбПУ Николай Ушаков.

Фото: МИСИС

— Для этого очень важны их размеры, энергопотребление и эффективность светоотдачи. Именно для очков дополненной реальности принципиален маленький размер пикселя. Ученые работали с 800-нанометровыми светодиодами, а это близко к пределу, когда мелкие точки сливаются в одну, поэтому дальше уменьшать их размеры для более четкого изображения смысла нет . Однако чем меньше эти элементы, тем меньше их энергопотребление, что также важно для практического применения, — сказал эксперт.

За создание светодиодов на основе нитрита галлия, с которыми работают ученые МИСИС, в 2014 году вручили Нобелевскую премию, поэтому это очень перспективное направление для всей мировой науки , подчеркнул директор НОЦ «Наноматериалы и нанотехнологии» УрФУ Илья Вайнштейн. По его словам, увеличение квантовой эффективности с 5 до 10% — хороший результат , но так как этот показатель может достигать и 100%, понятно, что у специалистов впереди много работы.

— Ученые использовали не отдельные кристаллики, а наностержни с большой удельной поверхностью, излучающей много света. Однако на них возникают дефекты, которые разработчики смогли уменьшить с помощью наночастиц серебра в кварце. Это фундаментальная работа, которая будет полезна и для практического использования в долгосрочной перспективе , — полагает он.

Фото: МИСИС