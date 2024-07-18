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ВС РФ нанесли удар по укрывавшимся в доме депутата боевикам ВСУ

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Фото: t.me/razved_dozor
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Военные Вооруженных сил (ВС) РФ нанесли удар по укрывавшимся в доме депутата городской рады Волчанска боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После того, как российские военные обнаружили место нахождения украинских военнослужащих, дом депутата атаковали дроны-камикадзе ВС РФ.

После этого в коттедже начался сильный пожар. Находившиеся внутри украинские военные с большой долей вероятности погибли. В самом Волчанске в результате серии авиаударов был уничтожен полевой склад боеприпасов. Он находился в лесу. В результате попадания произошла детонация боеприпасов.

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Ранее,17 июля, сообщалось, что ВС РФ за сутки уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. В сводке Минобороны РФ уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили также управляемую авиабомбу Hammer, два реактивных снаряда HIMARS и 59 украинских беспилотников.

До этого, 16 июля, стало известно, что мотострелковые подразделения Западной группировки российских войск взяли под контроль 17 опорных пунктов и уничтожили до 585 бойцов ВСУ в районе населенных пунктов Богуславка, Макеевка и Розовка. Кроме того, противник за сутки потерял примерно 20 единиц артиллерии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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