ВС РФ обнаружили украинских боевиков в доме депутата городской рады Волчанска

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Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
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Захарова усомнилась в безопасности штаб-квартиры ООН из-за инцидента с Лавровым
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Лавров сообщил о неафишировавшихся контактах с американскими политологами
Общество
Путин обратил внимание на атмосферу фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга»
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Молдавия сможет выйти из кризиса с Россией и странами ЕАЭС
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Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности перед непогодой
Армия
Минобороны РФ рассказало о новых подвигах российских военных в зоне СВО
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Молдавский политик прогнозирует усиление протестов в стране
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В Минэкономразвития рассказали о развитии инвестпроектов туризма на Кавказе
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В ООН рассказали о пытавшихся прервать выступление Лаврова женщинах
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Харрис назвала покушение на Трампа гнусным поступком
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Росгвардия предложила позволить сотрудникам ЦБ носить с собой оружие
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Лавров заявил о готовности РФ работать с любым президентом США
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Вильфанд сообщил о прекращении «египетских ночей» в России после 18 июля
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Борт с освобожденными из плена российскими военнослужащими прибыл в Москву
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СМИ узнали об обиде Лиз Трасс на короля Великобритании за критику в свой адрес
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Суд арестовал полковника МВД России в отставке Новгородова по делу об убийствах

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