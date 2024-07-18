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Минобороны РФ рассказало о новых подвигах российских военных в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Министерство обороны России в четверг, 18 июля, поделилось новыми подвигами военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ, рискующих своей жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

В Минобороны РФ рассказали, как командир взвода минометной батареи лейтенант Мгер Кочарян, после того, как передовая группа разведки обнаружила хорошо замаскированный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на удалении 5 км от линии боевого соприкосновения и передала по средствам радиосвязи координаты цели для поражения, оперативно произвел расчеты для нанесения огневого поражения противнику и организовал грамотное управление минометным огнем своего подразделения.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям Кочаряна опорный пункт противника был уничтожен, что способствовало беспрепятственному продвижению подразделений российских войск и закреплению на новых территориях, добавили в ведомстве.

Были отмечены также и заслуги командира взвода младшего лейтенанта Павла Кузнецова. Взвод, действуя в составе мотострелковой роты, выполнял боевую задачу по овладению хорошо оборудованного опорного пункта ВСУ. В ходе завязавшегося боя командир роты получил ранение и не смог продолжить руководить подчиненным личным составом. Понимая, что потеря управления подразделением приведет к большому количеству потерь среди российских военнослужащих, Кузнецов принял командование ротой на себя.

Быстро ориентируясь в скрадывающейся обстановке, Кузнецов четко отдавал указания на поражение наиболее значимых огневых точек противника. В ходе боя, находясь на передовом рубеже атаки, военнослужащий лично уничтожил пулеметный расчет противника точным выстрелом и гранатомета.

Благодаря грамотным и решительным действиям Кузнецова личный состав роты овладел назначенным рубежом, закрепился и в последующем отразил контратаку превосходящих сил противника, стремящегося вернуть утраченные позиции, уточнили в Минобороны.

Поразительные средства: как применяются кассетные боеприпасы в СВО
Российские вооруженные силы нанесли серию успешных ракетных ударов по аэродромам ВСУ

Ранее, 17 июля, сообщалось, что российские военные уничтожили американский бронетранспортер M113 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике (ЛНР). Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены реактивная система залпового огня RАК-SA-12 производства Хорватии, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab польского производства, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, а также 122-миллиметровая гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».

Также в этот день сообщалось, что российские военные в зоне спецоперации уничтожили 155-миллиметровую САУ М109 Paladin производства США, которую использовали ВСУ. Видео удара опубликовали «Известия».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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