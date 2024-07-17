Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков указал на попытки Запада изобличить Орбана из-за мирного плана по Украине
Происшествия
Семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом
Политика
Политолог заявил об усталости немцев от помощи Украине
Экономика
Путин призвал перейти к широкому внедрению цифрового рубля в разных сферах
Туризм
В Минэкономразвития исключили критический рост цен на внутренний туризм
Армия
Минобороны РФ сообщило об обмене пленными с Украиной в формате 95 на 95
Политика
В ГД назвали ложью заявление Госдепа США об отсутствии угрозы для РФ в Европе
Мир
В МИДе указали на поиск Западом новых возможностей для переговоров с РФ
Армия
Подразделение БПЛА ВДВ уничтожило САУ 2С1 «Гвоздика» на правом берегу Днепра
Мир
Лавров и глава МИД Бахрейна подтвердили интерес к внешнеполитической координации
Мир
Германия вдвое сократит военную помощь Украине в 2025 году
Армия
ВС РФ за сутки уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Мир
Трамп назвал хорошими свои отношения с Путиным
Общество
Умер бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров
Мир
Forbes назвал Россию страной с самой массовой артиллерией в мире
Мир
Польша анонсировала новую операцию по защите границы с Белоруссией
Мир
Мэр Парижа и глава оргкомитета Олимпиады-2024 искупались в Сене
Мир
СМИ сообщили о сложностях с энергосистемой Украины из-за сильной жары
Сюжет:

Российские военные уничтожили американский бронетранспортер M113 ВСУ в ЛНР

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cpl. Fallon Lewis
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса в Луганской Народной Республике (ЛНР) уничтожили бронетранспортер M113 Вооруженных сил Украины (ВСУ), поступивший им на вооружение из США. Об этом 17 июля сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Запад» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. <…> Противник потерял до 650 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и 12 автомобилей», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены реактивная система залпового огня RАК-SA-12 производства Хорватии, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab польского производства, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, а также 122-миллиметровая гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Одновременно с этим уничтожены три склада боеприпасов.

Поразительные средства: как применяются кассетные боеприпасы в СВО
Российские вооруженные силы нанесли серию успешных ракетных ударов по аэродромам ВСУ

Ранее 17 июля сообщалось, что российские военные в зоне спецоперации уничтожили 155-миллиметровую САУ М109 Paladin производства США, которую использовали ВСУ. Видео удара опубликовали «Известия».

В этот же день беспилотные подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки войск «Днепр» с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили 122-миллиметровую САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024