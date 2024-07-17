Российские военные в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса в Луганской Народной Республике (ЛНР) уничтожили бронетранспортер M113 Вооруженных сил Украины (ВСУ), поступивший им на вооружение из США. Об этом 17 июля сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Запад» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. <…> Противник потерял до 650 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и 12 автомобилей», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены реактивная система залпового огня RАК-SA-12 производства Хорватии, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab польского производства, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, а также 122-миллиметровая гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Одновременно с этим уничтожены три склада боеприпасов.

Ранее 17 июля сообщалось, что российские военные в зоне спецоперации уничтожили 155-миллиметровую САУ М109 Paladin производства США, которую использовали ВСУ. Видео удара опубликовали «Известия».

В этот же день беспилотные подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки войск «Днепр» с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили 122-миллиметровую САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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