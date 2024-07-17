Лавров сообщил о контактах спецслужб США и РФ по теме обмена заключенными

Спецслужбы РФ и США ведут контакты по теме обмена заключенными, но эта тема не любит суеты. Такое заявление 17 июля сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

«Все прекрасно знают, что эта тема не любит суеты, периодически американцы вбрасывают ее в публичные пространства, что не помогает конечно же, но контакты такие есть, и ничего общего с нападением на журналистику это не имеет», — заявил глава дипведомства.

По словам министра, у российской стороны есть неопровержимые доказательства шпионской деятельности заключенного в России американского журналиста Эвана Гершковича.

«У нас есть неопровержимые доказательства, что Гершкович занимался шпионской деятельностью. Спецслужбы двух стран по договоренности президентов [России Владимира] Путина и [США Джо] Байдена еще от июня 2021 года ведут контакты для того, чтобы посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять», — заявил также Лавров.

Сотрудника The Wall Street Journal Гершковича задержали 30 марта 2023 года, когда он пытался получить засекреченную информацию о деятельности оборонного предприятия. В тот же день Гершкович был арестован Лефортовским судом Москвы, и эту меру пресечения несколько раз продлевали. Журналисту вменяют совершение преступления по ст.276 УК РФ («Шпионаж»).

14 декабря Путин выразил надежду на то, что будет найдено решение в вопросе обмена Гершковича. Он подчеркнул, что в основе таких решений должны лежать гуманитарные принципы.