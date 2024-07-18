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Как путешествовать с животными за рубеж в 2024 году

Россиянам рассказали о правилах путешествия с животными
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Путешествуя по миру, владельцы домашних животных часто берут питомцев с собой в поездку. Подобное мероприятие весьма хлопотное и требует дополнительных затрат. Кроме того, важно подготовить самого питомца, чтобы поездка прошла для него максимально комфортно. О том, как путешествовать с домашними животными за рубеж в 2024 году, какие документы и справки нужно собрать, читайте в материале «Известий».

Что учесть при перевозке животного за границу в 2024 году

Первым делом необходимо внимательно изучить ветеринарные стандарты страны прибытия и условия авиакомпании по перевозке животных. Требования могут меняться, поэтому актуальность информации лучше проверить заранее.

За границу можно вывозить собак, кошек, хорьков, мини-кроликов, енотов, сурикатов, декоративных ежей, некоторые виды птиц. А вот с черепахами, змеями, пауками, морскими свинками и крупными хищниками могут возникнуть проблемы. Также на рейс не допустят больных питомцев и животных, масса которых вместе с контейнером превышает 50 кг.

Проинформировать авиакомпанию о дополнительном «пассажире» нужно не позднее чем за 24 часа до вылета. После подтверждения услуги необходимо произвести оплату, а по прибытии в воздушную гавань обратиться на стойку регистрации для прохождения ветеринарного контроля не менее чем за два часа до отправления.

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В большинстве стран требуют, чтобы животное было привито и чипировано. Микрочип должен соответствовать международным стандартам качества. Индивидуальный номер вносится в ветеринарный паспорт с указанием даты процедуры. Затем данные всех микрочипов заносятся в международную базу Animal-ID.

Какие прививки сделать животному перед поездкой за границу в 2024 году

Каждое животное должно иметь свой ветеринарный паспорт международного образца. Помимо данных о чипировании в него вносится информация о вакцинации и других обработках.

Основная прививка — от бешенства. Вакцинация нужна как для поездок за рубеж, так и по России. Ее делают за 30 дней до выезда. Если в течение года прививка уже была сделана, то дополнительно вакцинироваться не нужно. При этом стоит учесть, что в некоторых странах могут потребовать справку об анализе крови на антитела к бешенству.

Также животное необходимо обработать от блох, клещей и провести такую процедуру, как дегельминтизация, позволяющую избавить животное от глистов (гельминтов) и предотвратить их появление в дальнейшем. Перед перемещением должен быть проведен клинический осмотр питомца специалистом Государственной ветеринарной клиники. Отметка об осмотре ставится в ветеринарном паспорте.

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Даже если владелец не планирует путешествие, вакцинацию против бешенства и других инфекций нужно проводить каждый год, особенно кошкам и собакам.

Какие документы нужны для перевозки животных за границу в 2024 году

Помимо ветеринарного паспорта для выезда за границу понадобятся еще ветеринарные сопроводительные документы (ВСД): ветеринарный сертификат формы № 1 для перевозок в страны Евразийского экономического союза (ЕЭС) и ветеринарный сертификат формы 5а для перевозок за его пределами.

На собак-проводников и служебных собак дополнительно к стандартным документам также необходимы документ об инвалидности, сертификат, подтверждающий специальное обучение собаки-проводника, и другие документы.

Для вывоза из России редких и находящихся под угрозой исчезновения животных потребуется специальное разрешение от Росприроднадзора. Оформить его можно на портале «Госуслуги».

Правила перевозки животных в самолете и на поезде в 2024 году

Животное должно перевозиться в специальном контейнере с доступом воздуха и надежным замком, соответствующем требованиям авиакомпании. Дно контейнера должно быть водонепроницаемым и покрыто абсорбирующим материалом, а его размеры и вес такими, чтобы питомец мог свободно стоять и лежать.

Если пассажир перевозит птиц, клетку необходимо покрыть плотной светонепроницаемой тканью. До посадки на борт внутри переноски или клетки нужно установить поилку, чтобы в полете можно было напоить питомца. Собаки-проводники, сопровождающие инвалидов, перевозятся в салоне самолета без контейнера по согласованию с авиакомпанией.

Чаще всего к перевозке в пассажирском салоне принимаются некрупные собаки, кошки, ежи и птицы. Остальных размещают в багажном отделении. Прием к перевозке комнатных животных в салоне производится при условии, что владелец берет на себя всю ответственность за них и не мешает другим пассажирам.

Те же условия необходимо соблюдать при перевозке животных железнодорожным транспортом. Перевозить животных в международном сообщении можно только в сопровождении человека и при наличии ветеринарных документов. Актуальные требования к ввозу в РФ и вывозу за границу животных можно уточнить на сайте Россельхознадзора.

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