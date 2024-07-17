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Таможня сообщила о мошенничестве с фейковых аккаунтов от лица «Ивана Ивановича»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Федеральная таможенная служба в среду, 17 июля, предупредила о случаях мошенничества с использованием ложных аккаунтов ее руководства.

«Участились случаи мошенничества с фейковых аккаунтов от лица «руководства ФТС России», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Такая афера заключается в следующем: некий «начальник» обращается к сотруднику таможни и поручает посодействовать представителям правоохранительных органов и разных ведомств. После этого с таможенниками связывается «Иван Иванович» и пытается убедить, насколько важно их содействие.

Цель такой уловки — получение личных данных должностного лица в процессе разговора. Кроме того, злоумышленники могут использовать психологическое давление, чтобы завладеть денежными средствами обманутых сотрудников.

Ведомство призвало в подобных случаях связываться с управлением по противодействию коррупции ФТС.

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Ранее, 15 июля, сообщалось, что в России зафиксирована новая волна телефонных мошенничеств. Злоумышленники звонят своим жертвам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний, например «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыт», рассказали «Известиям» пострадавшие.

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