Таможня сообщила о мошенничестве с фейковых аккаунтов от лица «Ивана Ивановича»
Федеральная таможенная служба в среду, 17 июля, предупредила о случаях мошенничества с использованием ложных аккаунтов ее руководства.
«Участились случаи мошенничества с фейковых аккаунтов от лица «руководства ФТС России», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Такая афера заключается в следующем: некий «начальник» обращается к сотруднику таможни и поручает посодействовать представителям правоохранительных органов и разных ведомств. После этого с таможенниками связывается «Иван Иванович» и пытается убедить, насколько важно их содействие.
Цель такой уловки — получение личных данных должностного лица в процессе разговора. Кроме того, злоумышленники могут использовать психологическое давление, чтобы завладеть денежными средствами обманутых сотрудников.
Ведомство призвало в подобных случаях связываться с управлением по противодействию коррупции ФТС.
Ранее, 15 июля, сообщалось, что в России зафиксирована новая волна телефонных мошенничеств. Злоумышленники звонят своим жертвам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний, например «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыт», рассказали «Известиям» пострадавшие.