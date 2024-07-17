На Украине заявили о повреждении предприятия в Днепропетровской области
Промышленное предприятие повреждено в Никопольском районе Днепропетровской области Украины. Об этом в среду, 17 июля, сообщил глава местной областной администрации Сергей Лысак.
«Повреждены промышленное предприятие, частное здание и хозяйственное сооружение», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, повреждения также получили два грузовика и более полутора десятков легковых машин. По данным информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в области несколько раз за день объявлялась воздушная тревога.
Министерство обороны России такую информацию не комментировало.
Ранее, 16 июля, украинские СМИ сообщали о взрыве в Одесской области, а также в городе Каневе Черкасской области.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.