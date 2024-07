Снайперы не увидели стрелявшего в Трампа из-за наклона крыши

Контрснайперские группы Секретной службы США не увидели стрелявшего в Дональда Трампа из-за наклона крыши, пишет The Washington Post. Журналисты газеты проанализировали более 40 фото и видеозаписей, передает телеканал «Известия». The Washington Post создала 3D-модель места проведения митинга, где произошло покушение. Сотрудники Секретной службы изначально не увидели преступника. Томаса Крукса не заметили из-за наклона крыши здания, на которой он занял позицию. Одной из контрснайперских групп закрывали обзор деревья. При этом, как пишет The Washington Post, спецслужбы держали оружие наготове за две минуты до выстрела. Снайпер, ликвидировавший Крукса, держал его на прицеле. Сотрудник спецслужб пытался понять, вооружен ли злоумышленник. Крукса ликвидировали через несколько секунд после его выстрела в Трампа.

