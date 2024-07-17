Лихачев и Сийярто отметили высокий уровень реализации проекта АЭС «Пакш-2»

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе совместного рабочего визита в Турцию указали на высокий уровень реализации проекта АЭС «Пакш-2». Об этом 17 июля сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации.

«Сторонами был отмечен высокий уровень реализации проекта АЭС «Пакш-2», которого удалось достичь благодаря совместной эффективной работе с венгерским заказчиком строительства будущих энергоблоков, сооружаемых по российскому проекту АЭС поколения «III+», — говорится в сообщении.

Сийярто, в свою очередь, подчеркивал, что сотрудничество РФ и Венгрии приносит положительные результаты для обеих стран. Так, строительство двух новых блоков АЭС в Пакше укрепит энергетическую безопасность Венгрии.

Отмечается, что устройство локализации расплава — первый крупногабаритный груз, который прибудет в Пакш из России, — будет доставлено на стройплощадку до конца месяца.

Ранее, 5 июля, президент России Владимир Путин во время встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Москве сообщил, что ввод в эксплуатацию пятого и шестого блоков АЭС позволит увеличить ее мощность более чем вдвое. Глава государства подчеркнул, что для их возведения используются только «наиболее передовые инженерные и технологические решения».

В ноябре 2023 года «Росатом» и МИД Венгрии подписали график строительства АЭС «Пакш-2». Он рассчитан до начала 2030-х годов. Лихачев заверил, что госкорпорация уделит проекту «особое внимание», на него «бросят лучшие силы». Он также указал, что количество иностранных компаний, участвующих в проекте сооружения, будет увеличиваться.

АЭС «Пакш-2» — первый российский атомный проект на территории Евросоюза. Современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения «III+» отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.