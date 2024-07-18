Лечения свет: как восстанавливаются бойцы СВО после ранений

Помощь военнослужащим и ветеранам при стрессах, посттравматических расстройствах и в ходе реабилитации после ранений — одно из направлений работы волонтерских организаций. В Донецкой Народной Республике энтузиасты накопили в этом деле немалый опыт. Применяются и нестандартные подходы, например, иппотерапия — реабилитация при помощи лошадей, — и традиционная работа с профессиональным психологом. «Известия» познакомились с психологом из группы «Альтер» и побывали на занятиях по иппотерапии в конном клубе «Нальмес».

Лечебные лошади

В Харцызске по вечерам проходят занятия иппотерапией для бойцов с ранениями, приведшими к ампутациям. Двое бывших военнослужащих, приехавших по приглашению ветерана ополчения Рафи Абдул Джабара, известного под позывным Абдулла, готовятся к занятию. Абдулла в 2014 году одним из первых приехал добровольцем в Донбасс и участвовал в боях как летней, так и зимней кампаний. Ранение, приведшее к высокой ампутации обеих ног, он получил в 2017 году, уже став военнослужащим Народной милиции ДНР. После неудачного протезирования, которое привело к проблемам со спиной, Абдулле помогли занятия с лошадьми. Поэтому первые ветераны, которые пришли в конный клуб «Нальмес», — сослуживцы и товарищи, последовавшие примеру Абдуллы.

Один из приехавших познакомился с Абдуллой в центре протезирования и уже занимался в конном клубе. Второго, своего сослуживца, он привез впервые — попробовать. Товарищи получили ранения в одном бою, почти одновременно. Вместе и восстанавливаются.

По очереди молодые люди с помощью инструкторов садятся на специально обученную лошадь, которую ведут два инструктора, соблюдая необходимый темп. Со стороны видно, как за первые несколько минут занятий выпрямляются спины и меняется осанка у бойцов. Но главное — что на лицах появляются широкие искренние улыбки.

За тем, как проходят занятия и как реагируют бывшие военнослужащие, наблюдает психолог с позывным Врач из группы «Альтер». Специалисты из нее много работают в подразделениях и реабилитационном центре, поэтому в вопросах помощи военнослужащим уже накопили большой опыт. Абдулла отмечает и еще одно важное обстоятельство, сравнивая общение Врача с бойцами и свой опыт общения с психологами в военных учебных заведениях.

— Я считаю, что к бойцу не надо подходить типа «вот я психолог квалифицированный, и сейчас срочно тебе окажу помощь». Ты помощник, грубо говоря. Ты сотоварищ, человек, которому небезразлично. Ты такой же, как и я. И тогда я с тобой могу поделиться. Поэтому тут должен быть специализированный подход, — объясняет Абдулла.

Он вспоминает проблемы, которые видел в общении гражданских педагогов и психологов, не имевших специфического опыта, при работе с действующими военнослужащими и курсантами военных учебных заведений.

— Мне очень понравилось то, что наши ребята, которые проходят иппотерапию, пообщаются с нашим братом психологом, и они увидят в нем равного себе. Они не видят в нем, что «я пациент, а ты врач, и вот я сейчас сяду на кушетку и буду рассказывать свои проблемы». Это не так работает. Они просто пообщались, просто поговорили, вообще о какой-то теме, что я, послушав их, даже не увидел психолога и пациента. Здорово, конечно, что боец проходит и реабилитацию, скажем, физическую, иппотерапию, также получает душевное равновесие, и в то же время — вот, пожалуйста, готовый психолог, он с ним общается по своим критериям. Этот подход для меня новый, честно вам скажу, — объясняет Абдулла.

Врачевание души

В свой очередной приезд в ДНР и ЛНР специалисты группы «Альтер» продолжают работать с военнослужащими. Для помощи в терапии группой разработан и внедрен Telegram-бот и раздаются бумажные опросники. Вырабатывается методология и налаживается совместная работа с клубом «Нальмес» для иппотерапии.

Постепенно тема психологического состояния военнослужащих и ветеранов перестает быть табуированной, и ей уделяется всё больше внимания. Некоторые простые способы борьбы со стрессом и его последствиями даже попадают в памятки для бойцов, которые отправляются в зону специальной военной операции.

— Чтобы это действовало, нужно вести разъяснительную работу, после этого уже появится спрос на тех же самых военных психологов, которые у нас, наверное, есть (я не берусь утверждать и не хочу констатировать какие-то факты). К ним уже начнут обращаться. Не хватит специалистов — ну, мы будем работать, как и работали. Сначала образование, просветительская деятельность, затем терапия и предотвращение. Всё, как у МЧС, — объясняет Врач.

Стоит отметить, что тему посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у военнослужащих стали массово использовать в своей пропаганде и бежавшие из РФ иноагенты. Они в своих статьях и видео распространяют абсолютно ложную информацию о той якобы психологической катастрофе, которая ждет целое поколение молодых людей.

— Мы готовы самих иноагентов довести до ПТСР и потом в дурку положить на перевоспитание, — смеется Врач. — По большей части, это всё страшилки, и они не основываются на научных данных. Насколько мне известно, у группы «Альтер» есть одна из самых больших и обезличенных выборок по военным, с которыми мы общались. Откуда они взяли 30, 40, 60% ПТСР? Ничего подобного, это их фантазии.