Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Волгограде
Массовое ДТП произошло в Кировском районе Волгограда, пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Об этом 17 июля сообщила Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.
«17 июля 2024 года около 15:40 в Кировском районе города Волгограда на ул. Лазоревая, напротив строения №336, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех транспортных средств», — уточнили в полиции.
Предварительно, виновником автоаварии стал водитель «КамАЗа». 27-летний мужчина не справился с управлением грузовиком.
На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следователи и дознаватели МВД.
Ранее, 15 июля, женщина и ребенок погибли в результате ДТП в Самарской области, еще шесть человек пострадали. Водитель Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение его автомобиля с грузовиком Volvo, а затем с Lada Kalina. Возбуждено уголовное дело.