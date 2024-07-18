Марина Таубер о возможности введения визового режима в Молдавии для россиян

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Лавров указал на двойные стандарты ООН по ситуациям на Украине и в Газе
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Лавров сообщил о контактах спецслужб США и РФ по теме обмена заключенными
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Путин обратил внимание на атмосферу фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга»
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СМИ назвали ближайшие месяцы самыми тяжелыми для Киева в 2024 году
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Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности перед непогодой
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Лавров сообщил о намерении РФ добиться правды в расследованием по «Северным потокам»
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Премьер Японии Кисида принес официальные извинения жертвам стерилизации
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СМИ узнали о падении акций микросхем после речи Трампа о Тайване
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В ООН рассказали о пытавшихся прервать выступление Лаврова женщинах
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В МЧС сообщили о ликвидации пожара на Пресненском Валу в центре Москвы
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На Украине разрешили начинать бизнес без разрешений и лицензий
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Лавров заявил о готовности РФ работать с любым президентом США
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Вильфанд сообщил о прекращении «египетских ночей» в России после 18 июля
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Экс-главу Шатуры задержали по подозрению в растрате более 200 млн рублей
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СМИ сообщили о продаже в Японии российского лосося под видом местного
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СМИ узнали об обиде Лиз Трасс на короля Великобритании за критику в свой адрес
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На Украине возбудили дело против замдиректора госбюро расследований

Марина Таубер о возможности введения визового режима в Молдавии для россиян

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