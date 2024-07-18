Кто в лес: в Парке Малевича открыли новую арт-экспозицию

Провести пик жары в лесном массиве, разыскивая подчас весьма хитро спрятанные арт-объекты, предлагают ценителям искусства Третьяковская галерея и Парк Малевича. Работы Аллы Урбан, Александра Константинова и группы «МишМаш» расширили ранее созданную экспозицию под открытым небом близ Немчиновки и ознаменовали появление нового пешего маршрута. Обозреватель «Известий» отправился на прогулку и оценил диалог природы и человека.

Третий заход

Открывшаяся 17 июля экспозиция — уже третья в Парке Малевича. Прошлая заработала чуть более года назад, в июне 2023-го, «Известия» рассказывали о ней. Но важно, что новые объекты появились не вместо старых, а в дополнение к ним, разместившись на ранее не задействованных участках леса. В Парк теперь можно попасть не только от Рублево-Успенского шоссе, но и с противоположной стороны — из Ромашково. Там-то и начинается свежая глава арт-квеста.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Авторы произведений — востребованные современные художники Алла Урбан, Александр Константинов и группа «МишМаш». Причем Миша Лейкин и Маша Сумнина из «МишМаш» сделали целую серию: это надписи, размещенные внизу, на уровне травы, и подчас малозаметные из-за буйной растительности. Но в том-то и смысл, что зритель будто случайно встречается взглядом с этими емкими фразами (или — проходит мимо). Сами же микротексты имитируют субтитры, поясняющие для слабослышащих звуки в фильме. Проект так и называется: «Субтитры».

Прелесть его — в постоянной игре с реальностью. Вот, допустим, надпись: «Слышится пение птиц». Всё логично, думаем мы. Лес же. Но стоит пройти несколько десятков метров, как натыкаемся уже на «Нарастающий гул толпы». Но откуда ему здесь взяться? Или — «Неразборчивое бормотание». Чье? Почему? Чем дальше зритель идет, тем больше вопросов у него возникает. И тем яснее становится, что «Субтитры» рассказывают вовсе не о природных событиях, а о каком-то ином, параллельном, сюжете.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Строго говоря, арт-объекты, представляющие собой какие-то фразы (светящиеся неоновыми трубками на стене выставочного зала, выведенные распылителем краски на стене дома и так далее), — уже практически банальность. Тем сложнее сделать нечто уводящее от плакатной природы жанра, оставляющее диапазон для интерпретаций и домысливаний. Получилось ли у «МишМаш»? Пожалуй. И не в последнюю очередь из-за нарочитой несерьезности, ироничности, характерной для творчества дуэта в целом. Архитектурному размаху и концептуальному масштабу иных инсталляций Лейкин и Сумнина противопоставляют деликатную абсурдистскую шараду, почти сливающуюся с пейзажем.

От Рима до Немчиновки

Одна из особенностей экспозиции в Парке Малевича — отсутствие единого вектора у представленных работ. Каждый участник проекта решает задачу по-своему. И то, что по отдельности, может, и не произвело бы впечатления, вместе складывается в выразительный калейдоскоп творческих подходов. У Александра Константинова, художника и математика, он совсем иной, чем у «МишМаш». Его полупрозрачные сооружения из металлических брусков пропустить сложно: они возвышаются над кустарниками и притягивают внимание броским красным цветом. Прежде Константинов поставил работу, изображающую деревья, теперь же отдал дань римской архитектуре.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Если быть точным, «Акведук» был создан еще 2008 году — для частного парка, но только сейчас его может оценить широкая публика. Повторяя контуры античного моста, инсталляция, однако, лишена каменной основательности. И — опять-таки — она просматривается насквозь: прочность конструкции сочетается с внешней воздушностью. Будто это мираж. Здесь можно вспомнить об излюбленном живописном жанре раннего романтизма — пейзажах с руинами. Такие мастера, как Юбер Робер, в начале XIX века писали развалины строений древнего мира, ностальгируя по прекрасному далеко и напоминая о бренности сущего. Константинов перенимает у них эстафету, но создает не картину, а сам объект, соединяющий времена.

Хоровод на деревьях

Через «Акведук» Константинова можно и нужно проходить. Он располагает к рассматриванию как вблизи, так и издали. Ну а Алла Урбан и вовсе предлагает гуляющим по парку поднять головы и полюбоваться на красные конусы из оргстекла, подвешенные на высоте, между деревьями. Название «Хоровод» подсказывает, что это аллюзии на развевающиеся платья танцующих девушек. Считать идею без чтения экспликации непросто: оказывается, автор хотела показать ритуал соединения с силами природы. Да и внешний облик едва ли цепляет. Но всё преображается под яркими лучами солнца: благодаря свету, проходящему через оргстекло, тени окрашивают в кровавые оттенки всю поляну. И идея о древнем языческом акте (вспомним «Весну священную») приобретает иное измерение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В целом, признаем, новые объекты уступают прошлогодним: по-прежнему вне конкуренции «Куб космоса» Леонида Тишкова — поклон «Черному квадрату» Малевича и одновременно инопланетной стеле из «Космической одиссеи 2001» Кубрика; как и раньше, впечатляет гигантская паутина «Вертикаль — горизонталь» Франциско Инфанте и Нонны Горюновой.

На фоне этих и других ранее появившихся работ инсталляции «МишМаш», Урбан и Константинова выглядят, скорее, постскриптумом. Или, напротив, прологом к путешествию. И в этом смысле арки у «Акведука» можно воспринять как врата в художественно-природный мир Парка, а «Субтитры» — как воображаемую шумовую увертюру. Но главное, что всё это вместе делает посещение комплекса еще привлекательнее, чем раньше, — тем более в условиях летнего выставочного затишья и погодных аномалий. Благо, вход, как и прежде, свободный.