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Припарковались: Третьяковка разместила работы художников в Парке Малевича

В природном комплексе открылась вторая часть экспозиции ленд-арта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Стволы опутала гигантская паутина, над ветвями кустарника взлетел светящийся куб, а на пруду прилег на лодочку полумесяц. Всё это — объекты ленд-арта, выполненные современными художниками. Третьяковка открыла вторую часть экспозиции в Парке Малевича. И получился, с одной стороны, диалог искусства с природой, а с другой — попытка осмыслить идеи русского авангарда 100 лет спустя. «Известия» в числе первых оценили творческий результат.

Прогулка на выставке

Парк Малевича — крупный природный комплекс между Барвихой и Ромашково. Казимир Северинович многие годы жил неподалеку, в Немчиновке, а похоронен был как раз в Ромашково. Могила не сохранилась, как и старый дуб, под которым она была; на этом месте сейчас жилой комплекс. Но в парке символически «назначили» на эту роль другое дерево.

Парк Малевича
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Впрочем, куда важнее, что именно здесь продолжают жизнь сами идеи Малевича, да и русского авангарда в целом. Экспозиция Третьяковки, первая часть которой открылась в октябре прошлого года, а вторая — 2 июня 2023-го, как раз становится примером этой преемственности. В проекте приняли участие ведущие современные художники — Франциско Инфанте-Арана, Леонид Тишков, Игорь Шелковский, Александр Константинов, Аристарх Чернышев, Алла Урбан и Роман Ермаков. В общей сложности посетители увидят 10 работ, рассредоточенных по пространству парка и причудливо вписанных в ландшафт.

Объекты созданы в разных стилях, из разных материалов, и, на первый взгляд, между ними нет ничего общего. У каждого автора — своя узнаваемая манера и фирменные образы. Угловатые конструкции из деревянных палочек (а в данном случае — огромных балок) у Шелковского; абстрактные «артефакты», будто растворенные в окружающей среде, у Инфанте-Араны; светящийся полумесяц — у Тишкова (в цикле фотографий «Частная луна» художник документирует свои путешествия с этим арт-объектом, теперь же зрители могут увидеть не снимки, а сам предмет, размещенный на лодочке в пруду). Но все они тем или иным образом отсылают к искусству начала XX века.

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Фото: Пресс-служба vesnaskoro
«Частная луна», Леонид Тишков

Возвели в квадрат

Вне конкуренции здесь «Куб космоса» — фактически трехмерный «Черный квадрат». Инсталляция Леонида Тишкова не имеет прямого отношения к излюбленному лунному образу художника, но продолжает внеземную тематику и обыгрывает космизм супрематизма. Держащийся на нескольких лесках идеально ровный черный куб будто парит в воздухе, среди деревьев, и в памяти сразу возникает загадочная стела из «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика. Присмотревшись, можно заметить в стальном изделии множество отверстий, из которых струится свет. Днем создается иллюзия, что это солнечные лучи. Однако сияние сохраняется и в темное время суток (парк открыт допоздна) — и тогда уже преображается весь пейзаж.

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Главную работу Малевича вспоминает и Франциско Инфанте. Работа из цикла «Жизнь квадрата» тоже подвешена выше человеческого роста и представляет собой оклеенные зеркальной пленкой панели — девять квадратов, причем центральный состоит из девяти мини-квадратов. В рекурсии можно усмотреть иронию над первоисточником, а можно — развитие идеи бесконечности. Но еще важнее, что художник предлагает зрителю вглядываться не в символическую черноту, а в самого себя и природу вокруг, ведь именно это отражается в панелях.

«Жизнь квадрата», Франциско Инфанте

«Жизнь квадрата», Франциско Инфанте

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Около полувека назад Инфанте разработал идею артефакта — фотоизображения объекта, помещенного в естественную среду и определенным образом вступающего с ней во взаимодействие. Одним из первых подступов к этой концепции стала серия «Супрематические игры» — в ней композиции из разноцветных геометрических фигур, явно связанные с картинами Малевича, размещались на снегу, затем фотографировались на камеру, снимки же печатались в квадратном формате. Новая работа, хотя не считается «артефактом» как таковым, перекликается и с циклом 1968 года, и, конечно, с творчеством Казимира Севериновича.

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При чем тут Малевич?

У Инфанте есть еще одна инсталляция в парке, выполненная совместно с супругой-соавтором Нонной Горюновой, — «Вертикаль — горизонталь»: множество лесок, натянутых между стволами. Ранее, кстати, вариант произведения мы видели в другом ленд-арт-проекте: «ЧА ЩА». Но с тех пор работа заметно подросла. Что это — струны природы? Логово огромного паука? А может, геометризация пространства (можно вспомнить названную этой фразой картину соратника Малевича Михаила Матюшина из постоянной экспозиции Новой Третьяковки)?

«Вертикаль-горизонталь», Франциско Инфанте и Нонна Горюнова

«Вертикаль — горизонталь», Франциско Инфанте и Нонна Горюнова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Арт-объекты парка открыты для интерпретаций. И хотя кураторы предлагают гулять с аудиогидом (его можно загрузить по QR-коду на входе), а около каждой работы есть табличка с описанием, зритель волен сам выбирать маршрут — физический, по какой тропинке пойти, и интеллектуальный, то есть путь к пониманию произведений. В конце концов, встреча с любой инсталляцией вызывает непосредственную радость, ведь ты чувствуешь себя как в квесте, обнаружив очередной тайник. Ну и масштаб сооружений впечатляет.

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Потому-то на выставку можно и нужно приходить с детьми: для них это будет и развлечением, и прогулкой, и комфортным знакомством с современным искусством. Взрослые же могут потешить себя поиском ответа на сакраментальный вопрос, написанный огромными буквами на деревьях напротив парковки парка: «При чем тут Малевич?». Куда ж сегодня без постиронии. Кстати, далеко не во всех скульптурах связь с лидером авангарда очевидна. Ну а вещей его самого, пусть даже в реконструкциях, здесь не представлено (хотя, например, архитектоны вполне вписались бы в ландшафт). Какой-то Малевич Шредингера: он одновременно есть и нет! Но без легкой доли абсурда в авангарде не обойтись. Что 100 лет назад, что сегодня.

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