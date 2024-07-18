В РФ отмечают день памяти нападения британского флота на Соловецкий монастырь

В России 18 июля отмечают день памяти нападения британского флота на Соловецкий монастырь, произошедшего в 1854 году во время Крымской войны. Тогда обитель подверглась девятичасовой бомбардировке. Свидетельства этого события сохраняет Фонд Соловецкого архипелага.

«Сегодня мы вспоминаем подвиг, который стал одним из эпизодов Крымской войны. В 1854 году братия Соловецкого монастыря проявила мужество и героизм, не позволив приблизиться вражеским британским кораблям. В те времена монастырь не имел достаточного вооружения, но сплоченность и находчивость, а также сила молитвы монахов и жителей монастыря спасли святую землю от уничтожения. Всё это символ того, как православные каноны и традиции формируют такие ценности, как честь, мужество и доблесть. Отдельно стоит отметить роль Фонда Соловецкого архипелага, который сохраняет культурное и природное наследие, не позволяя забыть о решительном поступке братии и о других славных страницах истории монастыря», — заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что фонд работает над инженерной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктурой монастыря, обновляя старые объекты и создавая новые. Это помогает паломникам путешествовать по священным местам и больше узнавать о своей стране, в том числе и о тех нескольких днях Крымской войны, когда захватчики пытались разрушить Соловецкий монастырь.

«6 июля по старому стилю на горизонте появились два английских парохода-фрегата («Бриск» и «Миранда». — Ред.). Настоятеля архимандрита Александра в это время не было в монастыре. Он был в четырех верстах от монастыря в пустыне, в уединении. И когда он увидел с горы, что на море появились фрегаты вражеские, он быстро направился в монастырь и прямо в дорожной рясе прошел в церковь, стал на колени перед иконой Божией Матери и молился, и вдохновлял всех бывших в обители», — рассказала «Известиям» исследователь истории Соловецкого монастыря, экскурсовод, монахиня Никона (Осипенко).

Она добавила, что датой прихода кораблей по новому стилю правильнее считать 19 июля, а не 18 июля: фрегаты прибыли за два дня до праздника явления Казанской иконы Божией Матери, который отмечается сейчас 21 июля. В день появления вражеских судов настоятель сказал обитателям монастыря, что в борьбе с врагом нужно уповать не только на оружие, но и на веру, славя Господа, Богоматерь и покровителей обители — преподобных отцов Зосиму и Савватия. Архимандрит велел проводить все богослужения так, как обычно.

В тот же день английские фрегаты, стоя в бухте Благополучия перед обителью, пытались передать монастырю некое послание с помощью флагов, но там не знали морской азбуки и не поняли его, оставив без ответа. Тогда захватчики сделали по монастырю два выстрела, один из которых попал в открытые ворота. Архимандрит запретил закрывать их и успокоил монахов.

Жители острова приготовились к осаде. Было понятно, что силы не равны: в монастыре было около 10 пушек. Две из них были совсем старые, а остальные восемь привезли в мае 1854 года, но они были небольшими и стреляли ядрами величиной с яблоко. Англичане вооружились дальнобойными пушками гораздо с более крупными ядрами и разрывными бомбами.

Монахи выставили свое оружие на западном берегу острова напротив двух фрегатов. Две пушки были установлены на мысе в качестве береговой батареи. Из нее ответили на выстрелы англичан, и одно из ядер пробило борт их корабля. Это заставило захватчиков отойти на южную сторону, куда бы не достали монастырские пушки.

На следующий день утром в трех храмах обители совершались литургии, в которых участвовали все монахи. Настоятель велел всем исповедоваться и причаститься. Жители монастыря приготовились к обстрелу и тушению пожара: крыши были деревянные.

Около 5:00 англичане прислали парламентера с ультиматумом на ломаном русском языке, который предписывал гарнизону обители сдаться на одном из островов бухты Благополучия. Командир крепости должен был сдать шпагу и ключи от монастыря. В случае неповиновения обители угрожали бомбардировкой, на исполнение дали шесть часов.

Архимандрит Александр заявил гонцу, что гарнизона нет. Ключи настоятель положил на раку преподобного отца Савватия в Спасо-Преображенском соборе и предложил англичанам попытаться добраться до них. Монахи дали этот мужественный ответ, уповая на помощь святых покровителей обители. Через 20 лет один из них рассказал режиссеру Владимиру Немировичу-Данченко, который посетил Соловки, что все в крепости были полны решимости не пустить врага на ее территорию.

Вскоре началась бомбардировка, которая продлилась около девяти часов. За это время по монастырю было выпущено примерно 1800 бомб, снарядов и гранат. Богослужения не прекращались, и при одной из литургий ядро пробило деревянную крышу паперти собора и ударило в его стену. Из-за этого задымился иконостас и открылись ворота. В храме было 300–400 человек, многие из них упали на колени, а другие легли на пол. Архимандрит Александр остался стоять с воздетыми к небу руками, он горячо молился, и один из монахов сказал: «Не может быть, чтобы Господь не презрел нас на слезы нашего настоятеля и не защитил обитель».

Во второй половине дня, после литургии, 500 человек (всего на острове было около 750) пошли крестным ходом. В нем участвовали больше 200 монахов, а также трудники, богомольцы, паломники и арестанты. Заключенные хотели так искупить свои грехи и получить прощение Бога, а настоятель позволил участвовать всем желающим.

Люди шли по крепостной стене, но, чтобы вернуться в собор, им предстояло пройти через монастырский двор. Тогда выходить на него было страшно: спуск туда с крепостной стены — дорожка надвратного храма, вымощенная гранитными плитами. Ядра отскакивали от них, как резиновые мячи, и взрывались. Крестный ход остановился, но настоятель, который нес явленную Сосновскую икону Божией матери, пошел вперед один, а в центре двора обернулся, позвав всех следовать за ним. Люди повиновались.

Позже архимандрит Александр писал в донесении в Священный синод, что ядра и бомбы летали над головами участников крестного хода, но Господь совершил чудо и не пострадали не только люди, но и птенцы чаек, которые гнездились во дворе на рябине и сирени.

Обстрел происходил накануне дня явления Казанской иконы Божией Матери, поэтому, вернувшись в собор около 17:00, монахи стали звонить в колокола, созывая обитателей монастыря на всенощное бдение. В этот момент бомбардировка прекратилась, потому что англичане решили, что обитель превратилась в руины. Они никак не могли разглядеть, что на самом деле происходит на острове: девятичасовая пушечная канонада создала плотную завесу из дыма от пороха, и большую часть времени захватчики стреляли вслепую по взятым в начале бомбардировки прицелам. Кроме того, ядра подняли много пыли.

Капитан эскадры Эразмус Омманей был уверен, что 1800 снарядов, выпущенных по монастырю, хватило бы для разрушения не только малой безоружной обители, но и шести больших городов. Сейчас в фондах музея на Соловках хранится больше 800 ядер, которыми стреляли англичане, а также множество осколков от разрывных бомб. Некоторые такие фрагменты весят до 4 кг, и паломникам дают подержать их в руках, чтобы они ощутили угрозу, которая нависла в тот день над монастырем.

После того как улеглась пыль, стало ясно, что обитель практически не пострадала. Во многом это была заслуга ближайшего помощника настоятеля, иеромонаха Матфея, который ходил по всему монастырю и проверял, чтобы нигде не было возгорания, и в этом ему помогало множество монахов. Праздничную литургию ночью отслужили в тишине, потому что боялись, как бы англичане не начали новый обстрел.

8 (21) июля около 7:00 утра начался крестный ход в честь дня явления Казанской иконы Божией Матери. Его участники увидели, что корабли англичан развели пары и покинули бухту. Они отошли к Заяцкому острову, где пополнили запасы пресной воды и дров, а монахи в обители благодарили Бога за то, что он не позволил неприятелю ступить на земли Соловецкого монастыря.

Монахиня Никона обратила внимание на интересное событие, произошедшее во время бомбардировки: последнее ядро попало в икону Божией Матери «Знамение», которая висела над входом в Спасо-Преображенский собор. Она была написана в XVII веке. От попадания снаряда ее лик побледнел. Позже монахи говорили, что «Божия Матерь приняла рану за обитель, как ее сын принял рану за всё человечество»: взяв на себя удар ядра, икона защитила монастырь. Сам образ не пострадал, но на доске над головой Божией Матери образовалось небольшое отверстие. Монахи сохранили его и называли икону «раненой», особо почитая ее.

Больше англичане не нападали на обитель, а многие ее защитники получили медали за участие в Крымской войне.

В 2018 году указом президента России Владимира Путина был создан Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Это было сделано по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Реставраторы и исследователи до сих пор находят на Соловках свидетельства важнейших событий, происходивших на архипелаге. Собранные материалы позволяют по крупицам восстанавливать информацию о малоизвестных фактах летописи монастыря. Испытания, выпавшие на эту святую землю, говорят о невероятной силе духа, подвиге, самопожертвовании, отваге людей, которые здесь жили», — рассказала заместитель генерального директора Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Татьяна Озерова.

Она отметила, что рассказы экскурсоводов в музее Соловецкого монастыря об обороне обители производят глубокое впечатление. На стенах крепости до сих пор остались следы бомбардировок. Озерова подчеркнула, что в тот важный для России момент монахи и другие жители архипелага выбрали подвергнуться смертельной опасности в неравном сражении ради того, чтобы не пустить врага на русскую землю.