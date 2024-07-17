Россияне стали лидерами в покупке недвижимости в Турции по итогам первого полугодия

Россияне лидируют в покупке недвижимости в Турции по итогам первого полугодия. В период с января по июнь 2024 года россияне купили 2423 объекта объекта в Турции. Это на 4033 (62,4%) объекта меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает Турецкий институт статистики (TUIK).

На втором и третьем местах расположились граждане Ирана (1070) и Украины (725).

«Тот факт, что иностранцы в целом и россияне в частности стали покупать меньше недвижимости в Турции, можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, бум на турецкую недвижимость, который мы наблюдали в 2022 году, прошел. Все, кто хотел купить здесь жилье, уже сделал это. Некоторые успели перепродать и заработать на этих инвестициях. Во-вторых, цены на жилье растут. Турция постепенно отказывается от имиджа дешевой страны. Здесь строится всё больше жилья премиум-класса. На спрос россиян повлиял также нестабильный курс доллара», — сказала «Известиям» заместитель председателя совета директоров Mayalanya Group Мила Гребенщикова.

Ранее в этот день в «Авито Недвижимость» рассказали «Известиям», что самые доступные однокомнатные квартиры для долгосрочной аренды расположены в Брянске, Кирове и Ярославле. Активнее всего такими объектами интересуются жители Ставрополя, Воронежа и Калининграда.