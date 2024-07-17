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Названы города с самой дешевой арендой «однушек»

Исследование: самая низкая аренда «однушек» в Брянске, Кирове и Ярославле
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Самые доступные однокомнатные квартиры для долгосрочной аренды расположены в Брянске, Кирове и Ярославле. Активнее всего такими объектами интересуются жители Ставрополя, Воронежа и Калининграда. Об этом 17 июля «Известиям» рассказали в «Авито Недвижимость».

Однокомнатные квартиры — самый популярный формат на рынке долгосрочной аренды недвижимости. В среднем по России в 51% случаев потенциальные арендаторы на платформе интересуются именно таким жильем, но в ряде регионов этот процент выше. В Ставрополе доля «однушек» в структуре спроса составляет 66%, в Воронеже и Калининграде — по 64%, в Брянске и Рязани — по 63%.

Арендаторы делают выбор в пользу однокомнатных квартир в том числе из-за более доступной стоимости. В среднем по России снять такое жилье в июле 2024 года стоит 25 тыс. рублей, но в 15 из 35 городов исследования аренда «однушки» обойдется дешевле. Самые низкие цены на аренду однокомнатных вариантов в Брянске (15 тыс. рублей в месяц), Кирове (16 тыс. рублей), Ярославле (16,5 тыс. рублей), а также в Ульяновске и Саратове (по 18 тыс. рублей). Наиболее высокие цены — в Сочи (60 тыс. рублей), Москве (53 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (35 тыс. рублей).

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В июле 2024 года средняя арендная ставка «однушки» в Сочи оказалась на 7 тыс. рублей выше, чем в Москве. Основная причина — небольшое количество вариантов, доступных для долгосрочной аренды в Сочи, в том числе в более низком ценовом сегменте. Поскольку многие квартиры в городе в сезон сдаются посуточно, это формирует у арендодателей высокую планку ожиданий по прибыльности.

Выбор доступных для аренды однокомнатных квартир за месяц сократился на 2%. При этом положительная динамика на платформе отмечалась в 13 из 35 городов исследования. Сильнее всего предложение увеличилось в Улан-Удэ (+16%), Саратове (+14%), Кирове и Томске (+13% в каждом).

«В среднем по стране аренда и однокомнатных квартир, и студий стоит 25 тыс. рублей в месяц. Но в первом случае арендатор получает большую площадь за те же деньги — в среднем 39 кв. м против 27 «квадратов» у студий. Это объясняется тем, что последние расположены преимущественно в новых домах, в которых аренда дороже, в то время как однокомнатные квартиры равномерно распределены по жилому фонду разного времени постройки. Поэтому желающие сэкономить на съеме жилья часто выбирают именно такой формат», — сказал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

4 июля руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков рассказал «Известиям», как сэкономить на аренде жилья. Так, чтобы найти наиболее бюджетный вариант под съем, следует как можно чаще обновлять актуальные предложения, чтобы не упустить подходящую квартиру. Также для экономии стоит внимательно изучить рынок.

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