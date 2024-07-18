Согласное наблюдение: пять стран решили повысить свой статус в ШОС

Сразу несколько стран хотят присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества, заявил «Известиям» ее генсек Чжан Мин. При этом Камбоджа, Шри-Ланка, Армения и Азербайджан подали заявки на смену статуса с партнера по диалогу на страну-наблюдателя, выяснили «Известия». Именно такая смена считается промежуточным этапом на пути к полноценному членству в организации. Кроме того, наблюдателем хочет стать Бангладеш. Ранее в эту категорию хотел попасть и Израиль, однако в офисе премьера Биньямина Нетаньяху уточнили, что сейчас государство не заинтересовано в присоединении к объединению.

Какие страны хотят присоединиться к ШОС

Шанхайская организация сотрудничества привлекает всё больше внимания международного сообщества. Основанная в 2001 лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана структура сейчас насчитывает 10 полноценных членов. К основателям примкнули Индия, Пакистан (в 2017 году), Иран (в 2022-м) и Белоруссия (в 2024-м). И интерес к объединению не иссякает. Несколько стран уже официально обозначили свой интерес к присоединению к ШОС в том или ином формате, заявил «Известиям» генеральный секретарь организации Чжан Мин.

— Сейчас есть несколько заявок от стран, которые хотят присоединиться к семье ШОС, — сказал генсек.

Заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Список этих государств остается закрытым. Однако как минимум пять стран — Армения, Азербайджан, Бангладеш, Камбоджа и Шри-Ланка — подали запрос на получение статуса страны-наблюдателя , сообщил «Известиям» национальный координатор Исламской Республики Иран в Секретариате ШОС Мехрдад Киаеи. По его словам, «вначале они должны стать наблюдателями и только потом могут быть полноценными участниками». Все страны, которые присоединились к ШОС (Индия, Пакистан, Иран и Белоруссия), изначально были наблюдателями.

— Несколько стран подали заявки на вступление, включая Камбоджу, Шри-Ланку, Армению, Бангладеш, Азербайджан и другие. Эти страны (кроме Бангладеш. — «Известия») хотят изменить свой статус с партнера по диалогу на наблюдателя. Мы, в принципе, готовы рассмотреть этот вопрос и по согласованию с соответствующими заявителями и государствами — членами организации прийти к какому-то выводу, — сказал Мехрдад Киаеи.

Бангладеш не входит в число партнеров по диалогу, однако на пути к статусу наблюдателя эту стадию можно миновать, отметил Мехрдад Киаеи. Для этого необходимо согласие всех членов организации.

«Известия» отправили запрос в МИД Азербайджана, Армении, Камбоджи, Шри-Ланки и Бангладеш с просьбой подтвердить подачу заявки.

Для этих стран более активное участие в такой организации, как ШОС, означает политическое уважение, обеспечение безопасности и дополнительные возможности экономического развития , отметил в разговоре с «Известиями» директор Центра исследований России и Центральной Азии Шанхайской академии международных исследований, член правления национального центра исследований ШОС Ли Синь.

Ранее различные официальные лица сообщали, что наблюдателями в ШОС хотели стать Сирия, Египет и Израиль. Однако, например, в еврейском государстве сейчас не предпринимают шаги по вступлению в организацию в том или ином формате.

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

— На данный момент у Израиля нет заинтересованности в присоединении к ШОС , — заявил «Известиям» советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

Египет сейчас имеет статус партнера по диалогу, которых в общей сложности 14. В эту категория также входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Саудовская Аравия, ОАЭ и Турция. Сирия же пока не входит ни в какие категории ШОС.

Члены ШОС приветствуют новых участников

Наблюдатель имеют право участвовать в открытых заседаниях ШОС, в обсуждении вопросов повестки дня организации (но без права голоса), получать доступ к документам. Статус партнера по диалогу позволяет активно подключаться к деятельности ШОС по разным направлениям. К примеру, эти страны присутствуют на форумах организации, некоторые из них участвуют в саммитах на высшем уровне.

— После вступления Белоруссии в организацию, остались только две страны-наблюдателя: Монголия и Афганистан. У последней нет общепризнанного правительства. Так что ШОС должна увеличить количество наблюдателей, — поделился мнением Ли Синь.

Как отметил на прошедшем в Астане саммите ШОС президент России, по мере укрепления авторитета и влияния организации, растет интерес к ее деятельности со стороны других государств и международных структур. «Естественно, нужно внимательно рассмотреть весь солидный портфель заявок тех, кто желает в том или ином качестве с нами сотрудничать», — указал Владимир Путин. Кроме того, дальнейшее расширение поддерживает, например, Иран.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Исламская Республика Иран приветствует развитие сотрудничества между странами — членами организации, которое может реализовываться по различным векторам и осуществляться как посредством географического расширения организации, так и реализации подписанных к настоящему времени документов о сотрудничестве, — сказали «Известиям» в посольстве Исламской Республики в Москве.

Теоретически организация могла бы расшириться за счет Монголии. Вопрос участия Улан-Батора в ШОС как полноценного участника неоднократно поднимался на высоком уровне, по крайней мере — на прошлом созыве монгольского парламента, завершившего свою работу 1 июля. Что касается Афганистана, то после прихода к власти «Талибана» (организация находится под санкциями ООН) участие страны в заседаниях ШОС фактически заморожено. Причина, вероятнее всего, кроется в том, что далеко не все страны признают талибов законной властью.

При этом в МИД России отметили, что в случае признания движения Москва готова поддержать кандидатуру Кабула для вступления в ШОС. Как ранее заявил «Известиям» поверенный в делах страны в РФ Джамал Насир Гарвал, «Талибан» заинтересован во вступлении в ШОС на правах постоянного члена. Россия поддерживает идею возобновления работы контактной группы «ШОС – Афганистан», что поможет нормализовать обстановку в этой стране, сказал президент РФ Владимир Путин на саммите в Астане.

— Этот вопрос, конечно, обсуждается, прорабатывается, поэтому, может быть, будет какой-то прогресс в ближайшем будущем, — уточнил «Известиям» заместитель генсека ШОС Джанеш Кейн.

Для возобновления работы контактной группы «ШОС – Афганистан» необходим консенсус, заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Между тем полноправным участником хочет стать Турция. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, он уже обсудил этот вопрос с Владимиром Путиным, а также президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином.

Что может дать расширение ШОС

Изначально ШОС задумывалась как региональная организация (среди основателей — четыре страны, представляющие Центральную Азию), которая должна была сосредоточиться на проблемах безопасности. Основной фокус — на предупреждении и пресечении проявлений так называемых «трех сил зла»: терроризма, экстремизма и сепаратизма.

— Участие Армении и Азербайджана, которые находится в Кавказском регионе, в одном интеграционном проекте, особенно таком, как ШОС, может позитивно повлиять на структуру безопасности региона в целом и евразийского региона в частности. Камбоджа, Шри-Ланка и Бангладеш, относящиеся к юго-востоку Азии, считаются достаточно важными региональными государствами, и, исходя из того, что в ряде стран-соседей ситуация неспокойная, они могут стать донорами безопасности или стабильности в регионе. Если компонент безопасности будет и дальше расширяться в рамках ШОС, возможно создание совместных проектов по безопасности, допустим, размещение военных баз в этих государствах, — пояснил «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

За 23 года ШОС превратилась в универсальную организацию, чья деятельность охватывает самые разные сферы. Страны-члены развивают сотрудничество не только в области безопасности, но и экономики, торговли, энергетики, технологий. Цифры показательны: в 2023-м товарооборот между странами составил $653 млрд, что на 20% больше, чем в предыдущем году. Конечно, те же Армения, Азербайджан, Камбоджа, Шри-Ланка и Бангладеш не относятся к ведущим экономикам мира, которые кратно усилили бы ШОС. Однако дальнейшее расширение, подразумевающее, например, установку единых тарифов и снятие ограничений на торговые операции, естественно, позитивно скажется не только на этих небольших государствах, но и на странах — «локомотивах» ШОС, отметил Денис Денисов.

Всё более актуальной становится экологическая повестка в связи с глобальным потеплением и культурой чрезмерного потребления. Став «десяткой» после присоединения Белоруссии, ШОС уже провела зеленый форум, который прошел 8–9 июля в китайском городе Циндао. Это не только первое официальное событие для Минска как полноправного члена организации, но и первое мероприятие высокого уровня среди стран — членов ШОС, посвященное зеленому развитию. Кстати, именно эта повестка будет центральной в работе объединения: 2024 год объявлен годом экологии ШОС, а 2025-й — устойчивого развития. Форум также дал старт председательству Китая в организации, перешедшему от Казахстана, а Циндао стал культурно-туристической столицей ШОС на следующие два года.