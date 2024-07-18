Согласное наблюдение: пять стран решили повысить свой статус в ШОС
Сразу несколько стран хотят присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества, заявил «Известиям» ее генсек Чжан Мин. При этом Камбоджа, Шри-Ланка, Армения и Азербайджан подали заявки на смену статуса с партнера по диалогу на страну-наблюдателя, выяснили «Известия». Именно такая смена считается промежуточным этапом на пути к полноценному членству в организации. Кроме того, наблюдателем хочет стать Бангладеш. Ранее в эту категорию хотел попасть и Израиль, однако в офисе премьера Биньямина Нетаньяху уточнили, что сейчас государство не заинтересовано в присоединении к объединению.
Какие страны хотят присоединиться к ШОС
Шанхайская организация сотрудничества привлекает всё больше внимания международного сообщества. Основанная в 2001 лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана структура сейчас насчитывает 10 полноценных членов. К основателям примкнули Индия, Пакистан (в 2017 году), Иран (в 2022-м) и Белоруссия (в 2024-м). И интерес к объединению не иссякает. Несколько стран уже официально обозначили свой интерес к присоединению к ШОС в том или ином формате, заявил «Известиям» генеральный секретарь организации Чжан Мин.
— Сейчас есть несколько заявок от стран, которые хотят присоединиться к семье ШОС, — сказал генсек.
Заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Список этих государств остается закрытым. Однако как минимум пять стран — Армения, Азербайджан, Бангладеш, Камбоджа и Шри-Ланка — подали запрос на получение статуса страны-наблюдателя, сообщил «Известиям» национальный координатор Исламской Республики Иран в Секретариате ШОС Мехрдад Киаеи. По его словам, «вначале они должны стать наблюдателями и только потом могут быть полноценными участниками». Все страны, которые присоединились к ШОС (Индия, Пакистан, Иран и Белоруссия), изначально были наблюдателями.
— Несколько стран подали заявки на вступление, включая Камбоджу, Шри-Ланку, Армению, Бангладеш, Азербайджан и другие. Эти страны (кроме Бангладеш. — «Известия») хотят изменить свой статус с партнера по диалогу на наблюдателя. Мы, в принципе, готовы рассмотреть этот вопрос и по согласованию с соответствующими заявителями и государствами — членами организации прийти к какому-то выводу, — сказал Мехрдад Киаеи.
Бангладеш не входит в число партнеров по диалогу, однако на пути к статусу наблюдателя эту стадию можно миновать, отметил Мехрдад Киаеи. Для этого необходимо согласие всех членов организации.
«Известия» отправили запрос в МИД Азербайджана, Армении, Камбоджи, Шри-Ланки и Бангладеш с просьбой подтвердить подачу заявки.
Для этих стран более активное участие в такой организации, как ШОС, означает политическое уважение, обеспечение безопасности и дополнительные возможности экономического развития, отметил в разговоре с «Известиями» директор Центра исследований России и Центральной Азии Шанхайской академии международных исследований, член правления национального центра исследований ШОС Ли Синь.
Ранее различные официальные лица сообщали, что наблюдателями в ШОС хотели стать Сирия, Египет и Израиль. Однако, например, в еврейском государстве сейчас не предпринимают шаги по вступлению в организацию в том или ином формате.
— На данный момент у Израиля нет заинтересованности в присоединении к ШОС, — заявил «Известиям» советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.
Египет сейчас имеет статус партнера по диалогу, которых в общей сложности 14. В эту категория также входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Саудовская Аравия, ОАЭ и Турция. Сирия же пока не входит ни в какие категории ШОС.
Члены ШОС приветствуют новых участников
Наблюдатель имеют право участвовать в открытых заседаниях ШОС, в обсуждении вопросов повестки дня организации (но без права голоса), получать доступ к документам. Статус партнера по диалогу позволяет активно подключаться к деятельности ШОС по разным направлениям. К примеру, эти страны присутствуют на форумах организации, некоторые из них участвуют в саммитах на высшем уровне.
— После вступления Белоруссии в организацию, остались только две страны-наблюдателя: Монголия и Афганистан. У последней нет общепризнанного правительства. Так что ШОС должна увеличить количество наблюдателей, — поделился мнением Ли Синь.
Как отметил на прошедшем в Астане саммите ШОС президент России, по мере укрепления авторитета и влияния организации, растет интерес к ее деятельности со стороны других государств и международных структур. «Естественно, нужно внимательно рассмотреть весь солидный портфель заявок тех, кто желает в том или ином качестве с нами сотрудничать», — указал Владимир Путин. Кроме того, дальнейшее расширение поддерживает, например, Иран.
— Исламская Республика Иран приветствует развитие сотрудничества между странами — членами организации, которое может реализовываться по различным векторам и осуществляться как посредством географического расширения организации, так и реализации подписанных к настоящему времени документов о сотрудничестве, — сказали «Известиям» в посольстве Исламской Республики в Москве.
Теоретически организация могла бы расшириться за счет Монголии. Вопрос участия Улан-Батора в ШОС как полноценного участника неоднократно поднимался на высоком уровне, по крайней мере — на прошлом созыве монгольского парламента, завершившего свою работу 1 июля. Что касается Афганистана, то после прихода к власти «Талибана» (организация находится под санкциями ООН) участие страны в заседаниях ШОС фактически заморожено. Причина, вероятнее всего, кроется в том, что далеко не все страны признают талибов законной властью.
При этом в МИД России отметили, что в случае признания движения Москва готова поддержать кандидатуру Кабула для вступления в ШОС. Как ранее заявил «Известиям» поверенный в делах страны в РФ Джамал Насир Гарвал, «Талибан» заинтересован во вступлении в ШОС на правах постоянного члена. Россия поддерживает идею возобновления работы контактной группы «ШОС – Афганистан», что поможет нормализовать обстановку в этой стране, сказал президент РФ Владимир Путин на саммите в Астане.
— Этот вопрос, конечно, обсуждается, прорабатывается, поэтому, может быть, будет какой-то прогресс в ближайшем будущем, — уточнил «Известиям» заместитель генсека ШОС Джанеш Кейн.
Для возобновления работы контактной группы «ШОС – Афганистан» необходим консенсус, заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Между тем полноправным участником хочет стать Турция. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, он уже обсудил этот вопрос с Владимиром Путиным, а также президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином.
Что может дать расширение ШОС
Изначально ШОС задумывалась как региональная организация (среди основателей — четыре страны, представляющие Центральную Азию), которая должна была сосредоточиться на проблемах безопасности. Основной фокус — на предупреждении и пресечении проявлений так называемых «трех сил зла»: терроризма, экстремизма и сепаратизма.
— Участие Армении и Азербайджана, которые находится в Кавказском регионе, в одном интеграционном проекте, особенно таком, как ШОС, может позитивно повлиять на структуру безопасности региона в целом и евразийского региона в частности. Камбоджа, Шри-Ланка и Бангладеш, относящиеся к юго-востоку Азии, считаются достаточно важными региональными государствами, и, исходя из того, что в ряде стран-соседей ситуация неспокойная, они могут стать донорами безопасности или стабильности в регионе. Если компонент безопасности будет и дальше расширяться в рамках ШОС, возможно создание совместных проектов по безопасности, допустим, размещение военных баз в этих государствах, — пояснил «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.
За 23 года ШОС превратилась в универсальную организацию, чья деятельность охватывает самые разные сферы. Страны-члены развивают сотрудничество не только в области безопасности, но и экономики, торговли, энергетики, технологий. Цифры показательны: в 2023-м товарооборот между странами составил $653 млрд, что на 20% больше, чем в предыдущем году. Конечно, те же Армения, Азербайджан, Камбоджа, Шри-Ланка и Бангладеш не относятся к ведущим экономикам мира, которые кратно усилили бы ШОС. Однако дальнейшее расширение, подразумевающее, например, установку единых тарифов и снятие ограничений на торговые операции, естественно, позитивно скажется не только на этих небольших государствах, но и на странах — «локомотивах» ШОС, отметил Денис Денисов.
Всё более актуальной становится экологическая повестка в связи с глобальным потеплением и культурой чрезмерного потребления. Став «десяткой» после присоединения Белоруссии, ШОС уже провела зеленый форум, который прошел 8–9 июля в китайском городе Циндао. Это не только первое официальное событие для Минска как полноправного члена организации, но и первое мероприятие высокого уровня среди стран — членов ШОС, посвященное зеленому развитию. Кстати, именно эта повестка будет центральной в работе объединения: 2024 год объявлен годом экологии ШОС, а 2025-й — устойчивого развития. Форум также дал старт председательству Китая в организации, перешедшему от Казахстана, а Циндао стал культурно-туристической столицей ШОС на следующие два года.