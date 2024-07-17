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СМИ узнали о падении акций микросхем после речи Трампа о Тайване

Reuters: речь Трампа о Тайване привела к падению акций микросхем
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Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski
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Речь кандидата в президенты США Дональда Трампа, в которой он выступил с заявлениями, что Тайвань должен платить Вашингтону за защиту от Китая, привела к падению акций микросхем. Об этом 17 июля сообщило агентство Reuters.

Ситуация обеспечения безопасности Тайваня осложнена тем, что в мае в должность главы администрации Тайваня вступил Лай Циндэ, которого Пекин считает сепаратистом. На этом фоне Китай почти ежедневно отправляет свои военные корабли к острову.

Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing (ТSMC) упали более чем на 2%, акции производителя микросхем для искусственного интеллекта Nvidia снизились сразу на 3,1%. В денежном выражении инвесторы ТSMC продали акций на $23 млрд.

«Акции ASML, крупнейшего поставщика оборудования для производителей микросхем, упали на 7,7% на утренних европейских торгах», — добавляет агентство.

Уточняется, что акции ТSMC поднялись с начала года более чем на три четверти. Однако снижение стоимости акций говорит об обеспокоенности инвесторов.

Как уточняет «Газета.Ru», Трамп в ходе выступления отметил, что США не отличаются от страховой компании, а за защиту от рисков надо платить. По его мнению, Тайвань ничего не дает США.

Остров сам может обстреливать материковый Китай, но не хочет этого, чтобы не потерять заводы по производству микросхем, заключил он.

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Ранее в этот день Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространению из-за продажи Тайваню американского оружия. До этого, 12 июля, Китай ввел санкции в отношении шести военно-промышленных компаний США из-за продажи вооружений Тайваню.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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