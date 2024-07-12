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Китай ввел санкции против шести компаний США из-за продажи вооружения Тайваню

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Фото: AP Photo/Johnson Lai
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Китай ввел санкции в отношении ряда военно-промышленных компаний США из-за продажи вооружений Тайваню. Ограничения вступили в силу в пятницу, 12 июля, сообщает МИД КНР.

«Китай решил принять контрмеры против следующих военно-промышленных предприятий и руководителей высшего звена США. Для шести компаний, перечисленных в прилагаемом «Списке контрмер», включая Anduril Corporation, Maritime Tactical Systems Corporation, Pacific Rim Defense Corporation, AEVEX Aerospace Corporation, LKD Aerospace Corporation и Summit Technology Corporation, движимое, недвижимое и другие виды имущества в нашей стране будут заморожены», — говорится в заявлении.

Кроме того, КНР ввела санкции в отношении пяти предпринимателей, которые имеют отношение к вышеуказанным компаниям.

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До этого Пекин уже вводил подобные меры. Так, 21 июня стало известно о том, что Китай ввел санкции против американской компании Lockheed Martin. КНР заморозила движимое, недвижимое и другое имущество высшего руководства корпорации и запретил им въезд в страну.

Также 22 мая Пекин ввел санкции против 12 американских компаний военно-промышленного комплекса (ВПК) на фоне рестрикций со стороны Вашингтона и продажи оружия Тайваню. В МИД КНР отметили, что США вмешиваются во внутренние дела страны и «наносят серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая».

При этом сам Вашингтон ввел против Пекина большое количество ограничений. 13 июня официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь потребовал от них немедленно прекратить одностороннее санкционное давление.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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