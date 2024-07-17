Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями из-за Тайваня

Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространению из-за продажи Тайваню американского оружия. Об этом 17 июля заявил журналистам официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«США проигнорировали решительное противодействие Китая и его неоднократные заявления, продолжая продавать оружие Тайваню и совершая ряд негативных действий, которые наносят серьезный ущерб основным интересам Китая и подрывают взаимное политическое доверие», — приводит его слова агентство Anadolu.

Дипломат отметил, что подобные действия Вашингтона серьезно навредили необходимой для диалога по контролю над вооружениями политической атмосфере. В связи с этим Пекин принял решение приостановить консультации на эту тему.

Ответственность за ситуацию Линь Цзянь возложил на американскую сторону. Он подчеркнул, что Китай готов поддерживать контакты с США «на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества», однако для этого в Вашингтоне должны уважать интересы Пекина и создавать условия для взаимодействия.

Ранее, 12 июля, Китай ввел санкции в отношении шести военно-промышленных компаний США из-за продажи вооружений Тайваню. Их имущество на китайской территории было заморожено. Кроме того, КНР ввела ограничение в отношении пяти связанных с этими компаниями предпринимателей.

До этого Пекин уже вводил подобные меры. Так, 21 июня стало известно о том, что Китай объявил о санкциях против американской компании Lockheed Martin. Еще 12 компаний военно-промышленного комплекса США по той же причине попали в санкционные списки КНР в конце мая. Тогда МИД Китая отметил, что США вмешиваются во внутренние дела страны и «наносят серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности».

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.