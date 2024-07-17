Три человека погибли в ДТП с автобусом в Казахстане
В Карагандинской области Казахстана три человека погибли в аварии с автобусом. Об этом сообщает 17 июля Kazakhstan.Today.
Уточняется, что ДТП произошло около 06:00 (04:00 мск) на дороге Алматы – Екатеринбург в 5 км от поселка Аксу-Аюлы. По предварительным данным, столкнулись машина Chery Tiggo и автобус Van Hoo. В момент происшествия в салоне общественного транспорта находился 51 человек.
«В результате ДТП водитель автомашины Chery Tiggo и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте», — говорится в публикации.
Кроме того, трое пассажиров машины и водитель автобуса получили травмы. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.
Было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы назначили необходимые экспертизы, проводится расследование.
Уточняется, что ранее обоих водителей остановили на территории Карагандинской области сотрудники батальона патрульной полиции и предупредили о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Однако они не прислушались к рекомендациям.
16 июля в Туапсинском районе четыре человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и легковым автомобилем. Инцидент произошел на трассе Джубга – Сочи. 37-летний водитель японской иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом «ПАЗ» Туапсе – Шепси. Пассажиров автобуса осматривают медики.