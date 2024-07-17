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Россияне стали брать меньше автокредитов

«Ъ»: в России стали меньше покупать автомобили в кредит
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В июне доля новых автомобилей в выдачах автокредитов начала снижаться после достижения локального максимума в мае. Об этом 17 июля сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Так, если в минувшем месяце на новые машины пришлось 74% в общем объеме выдач и 75% в общем количестве выдач, то в мае эти показатели составляли 76% и 77% соответственно.

Начавшееся снижение эксперты рынка объясняют исчерпанием лимитов по льготным программам автокредитования, вопрос продления господдержки пока не решен. При этом не все новые автомобильные бренды готовы предлагать программы субсидирования ставок, поэтому во втором полугодии тренд сохранится, ожидают собеседники издания.

Всего, по данным ОКБ, в июне было выдано 106,5 тыс. автокредитов на 168,4 млрд рублей. Средний размер автокредита как на новые, так и на подержанные автомобили составил порядка 1,5 млн рублей.

Кредиты на машины с пробегом выдаются на более длительные сроки (в среднем на 76 месяцев), нежели на новые авто (69 месяцев). Полная стоимость кредита в среднем в июне составляла 18,25% годовых для новых автомобилей и порядка 23% для подержанных.

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Накануне автодилеры предупредили о резком подорожании автомобилей с осени. Повышение ставок утилизационного сбора с 1 октября приведет к резкому росту цен, причем прайс-листы могут начать переписывать уже в начале осени.

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