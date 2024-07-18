Эксперт назвала способы борьбы с насекомыми и грызунами на участке

Летний сезон приносит с собой не только теплые дни, но и увеличение количества насекомых и вредителей в домах и на дачных участках. Эффективными способами борьбы с вредителями без вреда для здоровья с «Известиями» 18 июля поделилась эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ксения Чашина.

Основные методы борьбы с насекомыми и грызунами

Инсектициды: эти химические средства предназначены для уничтожения насекомых, таких как тараканы, муравьи и клопы. Их можно найти в форме гелей, порошков и жидкостей.

Репелленты: химические вещества с запахом, приятным для человека, но отталкивающим для насекомых. Обычно выпускаются в виде спреев и аэрозолей.

Отравы: приманки, смешанные с ядом, для борьбы с грызунами. Привлекают вредителей своим запахом и вкусом, но содержат токсичные вещества.

Ловушки: устройства, которые привлекают насекомых или грызунов и удерживают их.

Ультразвуковые отпугиватели: приборы, использующие ультразвук для отпугивания насекомых и грызунов. Они не убивают вредителей, а лишь создают для них дискомфорт, вынуждая покинуть территорию.

«Перед использованием любых средств важно внимательно прочитать инструкции и соблюдать все рекомендации производителя для безопасного и эффективного применения», — отмечают эксперты.

Цены на средства от вредителей, по их словам, варьируются. Упаковку порошка или гранул с отравой можно купить за 10–40 рублей, шприц с гелем от муравьев или тараканов стоит около 40 рублей. Спреи и аэрозоли обойдутся в 150–400 рублей, и одного флакона хватит на несколько применений.

Ультразвуковые отпугиватели начинаются от 500 рублей за прибор, охватывающий площадь до 60 кв. м, а инсектицидные лампы стоят около 3,5 тыс. рублей и могут использоваться на предприятиях общественного питания для уничтожения летающих насекомых. Универсальные ультразвуковые отпугиватели для больших площадей могут стоить около 6 тыс. рублей.

«При выборе средств от вредителей важно учитывать их безопасность для детей и домашних животных. Токсичные вещества должны быть недоступны для них. Также нужно учитывать тип вредителей и их количество. Для больших популяций насекомых лучше использовать ловушки или нетоксичные инсектициды, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. Ультразвуковые отпугиватели считаются более экологичным решением, так как они не убивают вредителей, а лишь отпугивают их», — добавили эксперты.

Эффективные народные средства

Эфирные масла: мята, полынь, ромашка и пижма отпугивают грызунов своим запахом. Их можно разложить по мешочкам и разместить около нор.

Ловушки: использование стеклянных мисок с подсолнечным маслом или трехлитровых банок с семечками и маслом для ловли мышей.

Борная кислота и нашатырный спирт: борная кислота эффективна против тараканов, а нашатырный спирт — против муравьев. Обработка поверхности этими средствами помогает избавиться от насекомых.

Чеснок и уксус: чеснок натирают на поверхности, чтобы отпугнуть муравьев, а уксус используют для обработки муравьиных дорожек и гнезд.

«Эти народные средства считаются эффективными, так как насекомые и грызуны часто адаптируются к химическим инсектицидам и отравам, но не к природным запахам», — объяснили эксперты.

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