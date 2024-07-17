Врач назвала самые опасные продукты с точки зрения заражения сальмонеллезом

Сальмонеллез — это инфекционное заболевание, заражение которым обычно происходит через пищу или воду. Оно протекает с поражением не только желудочно-кишечного тракта, но в ряде случаев и других органов и систем. Излюбленные продукты для сальмонеллы — мясные, молочные продукты, яйца и кондитерские кремы, рассказала «Известиям» 17 июля врач аллерголог-иммунолог Мария Польнер.

Также, по ее словам, передача может осуществляться от животных и контактно-бытовым путем, через зараженные предметы.

Как отметила врач, в последнее время заболевание во всем мире встречается всё чаще. Кроме того, оно стало хуже поддаваться лечению антибактериальными препаратами, становится более устойчивым.

«Инфекция развивается быстро. Инкубационный период после попадания в организм составляет от нескольких часов до нескольких дней. Течение заболевания может быть легким (кратковременное повышение температуры, стул до пяти раз в день), среднетяжелым (температура до 39 градусов, частый жидкий стул, симптомы обезвоживания), тяжелым (сильное обезвоживание, температура до 40 градусов, многократная рвота, жидкий стул)», — добавила она.

При любых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу, где будет проведена диагностика и назначена соответствующая терапия. Обычно она включает в себя обильное питье или промывание желудка, диету, антибактериальную терапию, восстановление от обезвоживания.

В легких случаях лечение заболевания может проводиться в домашних условиях, в более тяжелых требуется госпитализация.

«Профилактика сальмонеллеза включает: термическую обработку продуктов; тщательное мытье яиц и овощей перед употреблением; мытье посуды и разделочного инвентаря; соблюдение сроков хранения продуктов; использование фильтрованной воды; регулярное мытье рук», — рассказала специалист.

Накануне стало известно, что столичный главк СК РФ возбудил уголовное дело на фоне отравления 17 постояльцев хостела на севере Москвы. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба ведомства в Telegram. Уточнялось, что предварительный диагноз, выявленный у обратившихся лиц, — сальмонеллез.