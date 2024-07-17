Белоруссия введет с 19 июля безвизовый режим для граждан 35 стран Евросоюза

Граждане еще 35 государств Евросоюза (ЕС) смогут с 19 июля въезжать в Белоруссию в безвизовом порядке. Об этом 17 июля сообщили в министерстве иностранных дел республики.

«Президент Республики Беларусь [Александр Лукашенко] поддержал предложение МИД и иных государственных органов об установлении порядка временного безвизового въезда, выезда и пребывания <...> через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска дополнительно для граждан 35 европейских государств», — приводит «БелТА» заявление ведомства.

Решение принято в целях демонстрации открытости и миролюбия Минска, приверженности принципам добрососедства, а также для упрощения контактов и улучшения свободы передвижения, указали в белорусском МИДе.

Новые правила въезда и выезда в страну будут действовать с 8:00 19 июля (время совпадает с мск) до 31 декабря текущего года. Они касаются граждан Германии, Великобритании, Франции, а также Австрии, Болгарии, Венгрии, Греции, Дании, Испании, Италии, Норвегии, Румынии, Нидерландов, Португалии, Финляндии, Швеции и Эстонии.

При этом сохраняется и уже действующий режим безвизового въезда в Белоруссию через наземные пункты пропуска для граждан Польши, Латвии, Литвы и ряда других стран.

По информации на сайте Госпогранкомитета Белоруссии, с начала 2024 года по 15 июля безвизовым въездом в страну воспользовались более 116 тыс. жителей ЕС, в том числе около 50,6 тыс. граждан Литвы, 31,2 тыс. граждан и около 9,4 тыс. неграждан Латвии, а также 25,1 тыс. граждан Польши. Всего же с начала действия безвизового режима Белоруссию посетило почти 917 тыс. иностранцев.

В конце декабря 2023 года Лукашенко поддержал продление безвизового въезда в Белоруссию для граждан Латвии, Литвы и Польши. Тогда в Минске отметили, что действие безвизового режима в 2022–2023 годы показало устойчивый интерес жителей сопредельных государств к посещению республики, несмотря на препятствия и ограничения со стороны руководства указанных стран.