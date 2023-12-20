Лукашенко поддержал продление «безвиза» для граждан Литвы, Латвии и Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил поддержать предложение МИД страны и продлить безвизовый въезд в страну для граждан Латвии, Литвы и Польши. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает Telegram-канал «Пул первого».
«Действие безвизового режима в 2022–2023 годы показало устойчивый интерес жителей сопредельных государств к посещению Республики Беларусь, несмотря на препятствия и ограничения со стороны руководства Литвы, Латвии и Польши», — отмечается в публикации.
Кроме того, в материале добавили, что введение безвизового режима позволяет демонстрировать открытость государства к восстановлению взаимодействия с соседними странами, а также «преодолевать информационную блокаду со стороны политических элит».
Правительство Литвы на заседании 16 августа приостановило работу двух из шести КПП на границе с Белоруссией: Шумскас (Лоша) и Твярячюс (Видзы). А 19 сентября Латвия временно закрыла один из двух контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией из-за притока нелегальных мигрантов.
21 августа в пресс-службе белорусского МИДа указали, что Белоруссия в ответ на закрытие Литвой пунктов пропуска на своей границе будет учитывать интересы жителей соседних стран — Литвы, Латвии и Польши — и не станет отменять для них введенный ранее безвизовый режим.
Безвизовый въезд в Белоруссию для граждан Литвы и Латвии действует с 15 апреля 2022 года, с 1 июля того же года он распространился на жителей Польши.