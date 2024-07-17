В фильме «Джентльмены удачи» нашли киноляп с татуировками Доцента

Зрители обнаружили несколько киноляпов в комедии «Джентльмены удачи» режиссера Александра Серого, вышедшей в кинопрокат СССР в 1971 году. Несовпадения касаются татуировок на руке опасного бандита Доцента, роль которого, как и заведующего детсадом Трошкина, исполнил Евгений Леонов.

Актеру на съемках наносили на тело временные изображения, их дорисовывали, когда они стирались в ходе съемок. При этом в ряде эпизодов татуировки не совпадают.

Так, в сцене заселения в гостиницу на плечо лже-Доцента нанесено изображение лампочки, направленной вниз. А когда он в этот же день общается с заведующей детским садом, лампочка обращена наверх. Зрители также обратили внимание, что в эпизоде, где Трошкин приобщает своих подопечных к здоровому образу жизни при помощи закаливания и обтирания снегом, татуировки почти не видны.

В августе 2019 года зрители нашли киноляп в новом фильме американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде». Так, часы на руке персонажа роли Брэда Питта выпустили в начале 1970-х годов, а действия в картине разворачиваются в 1960-х.