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Минпромторг готов рассмотреть введение новых льгот по автокредитованию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Минпромторг готов рассмотреть введение новых льгот по автокредитованию. Об этом говорится в ответе министерства первому зампреду комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой.

В документе, с которым ознакомились «Известия», сообщается, что министерство во исполнении поручения вице-премьера Татьяны Голиковой рассмотрело обращение депутата по вопросу введения в России прогрессивной шкалы субсидий кредитным организациям в рамках действующей программы льготного автокредитования «О предоставлении из федерального бюджета субсидий кредитным организациям на возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2018–2026 годах физическим лицам на приобретение автомобилей».

«Программа предполагает предоставление скидки на уплату первоначального платежа по автокредитам и направлена в первую очередь на граждан, не имеющих возможность приобретения автомобиля за полную стоимость. Так, скидка на приобретение автомобиля составляет 20% от стоимости, либо 25% при покупке автомобиля на территории ДФО, либо 35% (но не более 925 тыс. рублей) стоимости электромобиля», — сообщает Минпромторг.

В документе уточняется, что совокупный бюджет указанной программы в 2024 году составляет 17,3 млрд рублей. Однако в настоящее время на этот год он уже исчерпан, за исключением лимита на продажи электромобилей, а также лимита на автокредиты семьям с детьми на территории Дальневосточного федерального округа.

«Минпромторг России готов вернуться к рассмотрению данного вопроса при условии определения дополнительного источника финансирования. Также отмечаем, что позиция Минфина России до настоящего времени в адрес Минпромторга России не поступала», — говорится в ответе.

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Как пояснила «Известиям» сама Лантратова, сегодня одной из ключевых задач России является укрепление института семьи, увеличение рождаемости и поддержка многодетных семей. Это, по ее словам, особенно важно в связи с резкой убылью населения, которая составляет 599 тыс. человек ежегодно.

«Введение прогрессивной шкалы предоставления субсидий кредитным организациям на покупку отечественного автомобиля для многодетных и молодых семей позволит расширить комплекс мер государственной поддержки и сделает их более адресными», — сказала она.

Согласно ее предложению, направленному в правительство, для молодых семей, в которых возраст супругов не превышает 35 лет, не имеющих детей и не покупавших автомобиль ранее, предлагается предоставление скидки в размере 20% на заем для покупки отечественного автомобиля. При этом максимальная стоимость размера автомобиля, на который можно оформить кредит составляет не более 1,5 млн рублей.

Для лиц, которые имеют несовершеннолетнего ребенка (детей), в том числе находящегося под опекой или под попечительством, предлагается предоставление скидки в размере 30% на заем для приобретения отечественного автомобиля при условии, что максимальная стоимость транспортного средства не превышает 2 млн рублей. Для многодетных родителей предлагается предоставление скидки в размере 50% на заем для приобретения отечественного автомобиля при условии, что максимальная стоимость транспортного средства не превышает 3 млн рублей.

16 июля заместитель гендиректора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев рассказал «Известиям», что повышение ставок утилизационного сбора на автомобили с 1 октября приведет к резкому их подорожанию, причем цены могут пойти вверх уже в начале осени.

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