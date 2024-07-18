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Чек — в лист: налоговая подключится к выявлению незаконного общепита

ФНС предоставит Роспотребнадзору информацию о новых организациях и ИП
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Налоговики подключатся к выявлению незаконного общепита и пищевых предприятий. ФНС будет уведомлять Роспотребнадзор о начале работы таких компаний, передавая регулятору адрес, по которому новая организация или ИП зарегистрировали кассовый аппарат и пробили первый чек. Минфин уже направил в правительство такие поправки в законодательство, узнали «Известия». Сейчас компании обязаны самостоятельно уведомлять службу о начале своей работы, но многие это правило нарушают: так было, в частности, в июньской истории с ботулотоксином — тогда у двух предприятий готовой еды не было разрешения Роспотребнадзора на работу.

Налоговый дозор

После ЧП с отравлением граждан ботулотоксином Роспотребнадзор нашел способ контролировать рынок общепита, пищевых производств и розничной торговли. С 1 марта 2025 года служба будет оперативно получать от ФНС сведения о новых игроках — в частности по какому адресу организации или ИП зарегистрировали кассу и пробили первый чек. Это следует из поправок в закон «О применении контрольно-кассовой техники…», с которыми ознакомились «Известия». Их подготовил Минфин по инициативе Роспотребнадзора, уточнили в службе.

— Цель — закрепить право налоговых органов передавать Роспотребнадзору сведения об адресе и месте применения контрольно-кассовой техники пользователем, а также о дате формирования им первого кассового чека, — сказали «Известиям» в пресс-службе федеральной службы. — Это нужно, чтобы получать достоверную информацию о начале деятельности таких объектов. Сейчас не все юридические лица и индивидуальные предприниматели выполняют свою обязанность уведомлять Роспотребнадзор об этом.

Роспотребнадзор
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В пресс-службе Минфина отметили, что эта мера позволит предотвратить нарушения, которые связаны с началом деятельности организаций. Кассовые чеки содержат много информации, напомнили «Известиям» в «Платформе ОФД». Так, Роспотребнадзор может получить сведения о наименовании компании, ИНН, месте и времени расчета, ФИО кассира, названии товара и многом другом.

Согласно действующим правилам, самостоятельно уведомлять надзорную службу о старте работы обязаны заведения общепита, розничная торговля, пищевые производства. Регулятор заносит эти сведения в одноименный реестр, пояснил «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. На основе этого списка до введения в 2022-м моратория Роспотребнадзор составлял ежегодные расписания по плановым проверкам. Далее данные реестра учитывались при определении категории риска предприятий.

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Отследить деньги

Согласно поправкам Минфина, Роспотребнадзор получит информацию о движении денежных средств компаний, а Национальная система платежных карт (НСПК) предварительно передаст ее ФНС. Это данные о безналичной оплате счетов, а также о переводах по системе быстрых платежей. Такая мера позволит оперативно выявлять поставщиков пищевой продукции для общепита и ритейла. Это может быть актуально при вспышке отравления, отметил источник «Известий», который занимается работой над документом.

НСПК обладает серьезным массивом данных о совершенных транзакциях, но эта информация носит конфиденциальный характер, допустить ее утечку нельзя, сказал «Известиям» основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Продукты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Поэтому, скорее всего, формат данных будет сведен к минимуму лишь по части категорий, которые интересны Роспотребнадзору, — место, сумма, наименование товара и, может быть, усеченная контактная информация компании, — допустил он.

Уже 22 июля проект Минфина оценят на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, сказали в аппарате его главы Андрея Макарова. В кабмине «Известиям» рекомендовали обратиться в Министерство финансов. В ФНС не ответили на запрос.

Справка «Известий»

Более 400 человек в июне 2024 года попали в стационары в 11 регионах страны с диагнозом ботулизм, двое из них скончались. Эпидемиологическое расследование Роспотребнадзора показало: все пострадавшие ели салат лобио от ООО «Локалкитчен» (юрлицо работает под брендом «Кухня на районе») и салат с тунцом, яблоком и фасолью от ООО «Гастропорт» (работает под брендом Take eat easy). Поставщиком фасоли в вакуумной упаковке была компания «Савон-К». Также выяснилось, что ни «Локалкитчен», ни «Савон-К» не подавали в Роспотребнадзор уведомления о начале своей деятельности. Компании работали с грубыми нарушениями — в технологическом процессе приготовления блюд, условиях хранения продуктов и так далее.

Точки контроля

Если компания не уведомляет регулятор о своем открытии, это может стать большой проблемой: «невидимое» предприятие не подвергается проверкам, сказала «Известиям» глава ресторанного консалтера Restcon Елена Перепелица.

— О новых предприятиях общепита Роспотребнадзор мог бы знать, если бы регулярно обходил свою подведомственную территорию. Но для этого нужно время и штат сотрудников. Помощь налоговой — более простой и наименее затратный путь, — уверена она.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупнейших производителей продуктов питания) Дмитрий Леонов сказал «Известиям», что организация поддерживает инициативы, направленные на повышение качества продукции на рынке.

Еда
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Внедрение прослеживаемости для быстрого реагирования — это позитивный тренд. Важно, чтобы уровень цифровизации всех ведомств при этом был высоким для моментального реагирования. Кроме того, необходимо внедрение на пищевых предприятиях принципов ХАССП, то есть взять под контроль все критические контрольные точки, на которых нарушения технологических и санитарных норм могут привести к последствиям для безопасности изготавливаемого пищевого продукта, — отметил он.

Инициатива позволит повысить прозрачность в сегменте производителей и поставщиков пищевых продуктов для конечных потребителей, особенно в малом бизнесе, уверен председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Также факт двойной подконтрольности ФНС и Роспотребнадзору с самого начала деятельности может способствовать повышению ответственности участников рынка за качество выпускаемой и реализуемой продукции, добавил он.

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В Федерации рестораторов и отельеров, а также в «ОПОРе России» на запросы «Известий» не ответили.

Когда недобросовестные предприниматели начинают производство, не соблюдают обязательные требования, это, безусловно, влечет существенные риски для жизни и здоровья потребителей, — отметили «Известиям» в «Деловой России». — Если превентивная работа будет настроена правильно, то в конечном итоге мы увидим меньше дел по той же статье 238 УК «Производство, хранение товаров, … не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». С этой точки зрения бизнеса такие проверки — это профилактика возможного привлечения в будущем к уголовной ответственности.

Доступ Роспотребнадзора к базе ФНС позволит увидеть все предприятия вне зависимости от их желания, как только они поставят кассу и пробьют первый чек, отметил Олег Павлов.

ФНС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Из-за роста случаев отравлений в общепите, которые связаны с действующим мораторием, надзорным органам нужны эффективные инструменты, которые позволят оперативно выявлять предпринимателей, которые только начали работу, — добавил эксперт. — Поэтому доступ к базе ФНС — абсолютно оправданная мера: Роспотребнадзор практически в режиме реального времени сможет определять круг предприятий, применяющих кассы для оказания услуг общественного питания.

Предприниматели, которые не пробивают чеки и находятся в «серой» зоне, с большой долей вероятности будут оставаться в ней вплоть до возникновения инцидентов с их продукцией, предполагает эксперт. Именно поэтому необходимо продолжать работу по обелению сферы общепита, которой сейчас занимается ФНС, чтобы исключить ситуации, когда услуги оказывают без кассового аппарата, резюмировал он.

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