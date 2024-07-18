Чек — в лист: налоговая подключится к выявлению незаконного общепита

Налоговики подключатся к выявлению незаконного общепита и пищевых предприятий. ФНС будет уведомлять Роспотребнадзор о начале работы таких компаний, передавая регулятору адрес, по которому новая организация или ИП зарегистрировали кассовый аппарат и пробили первый чек . Минфин уже направил в правительство такие поправки в законодательство, узнали «Известия». Сейчас компании обязаны самостоятельно уведомлять службу о начале своей работы, но многие это правило нарушают: так было, в частности, в июньской истории с ботулотоксином — тогда у двух предприятий готовой еды не было разрешения Роспотребнадзора на работу.

Налоговый дозор

После ЧП с отравлением граждан ботулотоксином Роспотребнадзор нашел способ контролировать рынок общепита, пищевых производств и розничной торговли. С 1 марта 2025 года служба будет оперативно получать от ФНС сведения о новых игроках — в частности по какому адресу организации или ИП зарегистрировали кассу и пробили первый чек . Это следует из поправок в закон «О применении контрольно-кассовой техники…», с которыми ознакомились «Известия». Их подготовил Минфин по инициативе Роспотребнадзора, уточнили в службе.

— Цель — закрепить право налоговых органов передавать Роспотребнадзору сведения об адресе и месте применения контрольно-кассовой техники пользователем, а также о дате формирования им первого кассового чека , — сказали «Известиям» в пресс-службе федеральной службы. — Это нужно, чтобы получать достоверную информацию о начале деятельности таких объектов. Сейчас не все юридические лица и индивидуальные предприниматели выполняют свою обязанность уведомлять Роспотребнадзор об этом .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В пресс-службе Минфина отметили, что эта мера позволит предотвратить нарушения, которые связаны с началом деятельности организаций . Кассовые чеки содержат много информации, напомнили «Известиям» в «Платформе ОФД». Так, Роспотребнадзор может получить сведения о наименовании компании, ИНН, месте и времени расчета, ФИО кассира, названии товара и многом другом.

Согласно действующим правилам, самостоятельно уведомлять надзорную службу о старте работы обязаны заведения общепита, розничная торговля, пищевые производства. Регулятор заносит эти сведения в одноименный реестр , пояснил «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. На основе этого списка до введения в 2022-м моратория Роспотребнадзор составлял ежегодные расписания по плановым проверкам. Далее данные реестра учитывались при определении категории риска предприятий.

Отследить деньги

Согласно поправкам Минфина, Роспотребнадзор получит информацию о движении денежных средств компаний, а Национальная система платежных карт (НСПК) предварительно передаст ее ФНС. Это данные о безналичной оплате счетов, а также о переводах по системе быстрых платежей. Такая мера позволит оперативно выявлять поставщиков пищевой продукции для общепита и ритейла . Это может быть актуально при вспышке отравления, отметил источник «Известий», который занимается работой над документом.

НСПК обладает серьезным массивом данных о совершенных транзакциях, но эта информация носит конфиденциальный характер, допустить ее утечку нельзя, сказал «Известиям» основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Поэтому, скорее всего, формат данных будет сведен к минимуму лишь по части категорий, которые интересны Роспотребнадзору, — место, сумма, наименование товара и, может быть , усеченная контактная информация компании, — допустил он.

Уже 22 июля проект Минфина оценят на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, сказали в аппарате его главы Андрея Макарова . В кабмине «Известиям» рекомендовали обратиться в Министерство финансов. В ФНС не ответили на запрос.

Справка «Известий» Более 400 человек в июне 2024 года попали в стационары в 11 регионах страны с диагнозом ботулизм, двое из них скончались. Эпидемиологическое расследование Роспотребнадзора показало: все пострадавшие ели салат лобио от ООО «Локалкитчен» (юрлицо работает под брендом «Кухня на районе») и салат с тунцом, яблоком и фасолью от ООО «Гастропорт» (работает под брендом Take eat easy). Поставщиком фасоли в вакуумной упаковке была компания «Савон-К». Также выяснилось, что ни «Локалкитчен», ни «Савон-К» не подавали в Роспотребнадзор уведомления о начале своей деятельности. Компании работали с грубыми нарушениями — в технологическом процессе приготовления блюд, условиях хранения продуктов и так далее.

Точки контроля

Если компания не уведомляет регулятор о своем открытии, это может стать большой проблемой: «невидимое» предприятие не подвергается проверкам , сказала «Известиям» глава ресторанного консалтера Restcon Елена Перепелица.

— О новых предприятиях общепита Роспотребнадзор мог бы знать, если бы регулярно обходил свою подведомственную территорию. Но для этого нужно время и штат сотрудников. Помощь налоговой — более простой и наименее затратный путь , — уверена она.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупнейших производителей продуктов питания) Дмитрий Леонов сказал «Известиям», что организация поддерживает инициативы, направленные на повышение качества продукции на рынке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Внедрение прослеживаемости для быстрого реагирования — это позитивный тренд. Важно, чтобы уровень цифровизации всех ведомств при этом был высоким для моментального реагирования . Кроме того, необходимо внедрение на пищевых предприятиях принципов ХАССП, то есть взять под контроль все критические контрольные точки , на которых нарушения технологических и санитарных норм могут привести к последствиям для безопасности изготавливаемого пищевого продукта, — отметил он.

Инициатива позволит повысить прозрачность в сегменте производителей и поставщиков пищевых продуктов для конечных потребителей, особенно в малом бизнесе , уверен председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Также факт двойной подконтрольности ФНС и Роспотребнадзору с самого начала деятельности может способствовать повышению ответственности участников рынка за качество выпускаемой и реализуемой продукции, добавил он.

В Федерации рестораторов и отельеров, а также в «ОПОРе России» на запросы «Известий» не ответили.

— Когда недобросовестные предприниматели начинают производство, не соблюдают обязательные требования, это, безусловно, влечет существенные риски для жизни и здоровья потребителей , — отметили «Известиям» в «Деловой России». — Если превентивная работа будет настроена правильно, то в конечном итоге мы увидим меньше дел по той же статье 238 УК «Производство, хранение товаров, … не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». С этой точки зрения бизнеса такие проверки — это профилактика возможного привлечения в будущем к уголовной ответственности .

Доступ Роспотребнадзора к базе ФНС позволит увидеть все предприятия вне зависимости от их желания, как только они поставят кассу и пробьют первый чек, отметил Олег Павлов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Из-за роста случаев отравлений в общепите, которые связаны с действующим мораторием, надзорным органам нужны эффективные инструменты, которые позволят оперативно выявлять предпринимателей, которые только начали работу, — добавил эксперт. — Поэтому доступ к базе ФНС — абсолютно оправданная мера: Роспотребнадзор практически в режиме реального времени сможет определять круг предприятий, применяющих кассы для оказания услуг общественного питания .