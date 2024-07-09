Тревожная масса: в РФ участилось использование запрещенной добавки в продуктах

В России участились случаи использования в продуктах запрещенной добавки для увеличения массы — микробной трансглютаминазы , выяснили «Известия», ознакомившись с предостережениями Россельхознадзора, Роспотребнадзора и статистикой этих служб. За весь 2023 год таких случаев было 25, что вдвое больше, чем в 2022-м, а за первое полугодие 2024-го уже зафиксировано 28 . Общественники просят Генпрокуратуру изъять такую добавку из продажи, так как ее действие на здоровье до конца не изучено, а в комитете Госдумы по охране здоровья призывают главу Роспотребнадзора принять соответствующие меры .

От колбасы до творога

Российские производители мясной и молочной продукции всё чаще используют запрещенную добавку — микробную трансглютаминазу (мТГ), для увеличения объема продуктов. В народе она получила название «мясной клей» , так как способна соединить несоединимые пищевые белки, в 10 раз сократить цикл изготовления и, таким образом, снизить себестоимость.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Справка «Известий» Микробная трансглютаминаза (мТГ, также «мясной клей») — вырабатываемый некоторыми микроорганизмами фермент семейства трансглютаминаз, модифицирующий структуру молекул белков. Под его воздействием кусочки мышечной ткани соединяются в монолитный продукт по типу ветчины. Фермент воздействует как на животные белки, так и на белки растительного происхождения. В России использование этой добавки запрещено с 1 января 2020 года. Также не разрешено ее применение и на территории ЕАЭС.

Согласно предостережениям Россельхознадзора, Роспотребнадзора и статистики самих служб, с которыми ознакомились «Известия», за 2023 год таких случаев было 25, что вдвое больше, чем в 2022-м. А за первое полугодие 2024-го, согласно реестру проверок, оператором которого является Генпрокуратура, зафиксировано уже 28 .

— По действующему законодательству микробная трансглютаминаза не входит в перечень пищевых добавок, разрешенных для применения при производстве. Этот фермент используется недобросовестными производителями при производстве сыров, йогурта, творога, мясной продукции в целях увеличения массы до 25% за счет удержания влаги , а также для соединения («склеивания») животных и растительных белков, чем пользуются изготовители, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там подчеркнули, что в связи с этим ведется постоянный мониторинг качества и безопасности пищевой продукции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Эта мера направлена на выявление как продукции небезопасной по нормируемым гигиеническим показателям, так и носящей признаки возможной фальсификации. Ежегодно Роспотребнадзор на базе современных лабораторных центров исследует около 2 млн проб пищевой продукции на более чем 7,5 тыс. показателей, включая микробную трансглютаминазу . В 2023 году она обнаруживалась в 25 пробах — молочной, мясной, продуктах переработки мяса птицы и продукции для детского питания, что в два раза выше, чем в 2022 году, — рассказали в Роспотребнадзоре.

В этом году, согласно данным реестра, такая добавка была в том числе обнаружена в продукции ООО Комбинат «Дубки», ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский», ООО «Алтайская Буренка», ООО «Мясокомбинат Митэк», АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», АО «Брянский Мясокомбинат», ООО ПК «Айсберг-Люкс» и других предприятий. Как выяснили «Известия», ознакомившись с выданными бизнесу предостережениями, чаще всего ее использовали для производства колбасы, сосисок и творога.

Редакция направила запросы в указанные компании с просьбой прокомментировать применение запрещенной добавки.

В Союзмолоке «Известиям» пояснили, что трансглютаминазу используют в ряде пищевых изделий как влагосвязывающий, водо- и жироудерживающий фермент. В действующих технических регламентах на молоко и молочную продукцию этой добавки нет в списке разрешенных ингредиентов.

И в опте, и в рознице

На ситуацию обратили внимание в «Общественной потребительской инициативе», которая провела исследования рынка и выяснила, что такая добавка хотя и запрещена к использованию в России, сегодня находится в свободной продаже . В связи с этим ОПИ направила обращение в Генпрокуратуру с просьбой изъять этот товар и заблокировать продающие его интернет-ресурсы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— С введением моратория возможности органов надзора пресекать обращение и применение данной добавки существенно ограничились. Как результат, практика распространения на рынке и добавления в пищевые продукты запрещенного фермента стала почти повсеместной и нескрываемой. С апреля 2022-го по май 2024-го Россельхознадзор и Роспотребнадзор уличили в его применении более полусотни изготовителей мясомолочной продукции (в том числе ранее привлекавшиеся за это к ответственности), — пояснил «Известиям» глава ОПИ, зампред общественного совета Роспотребнадзора Олег Павлов.

По его словам, с каждым годом такие предостережения выносятся всё чаще, однако это не меняет ситуацию к лучшему.

— В настоящее время «мясной клей» предлагают к приобретению оптом и в розницу десятки различных фирм и интернет-ресурсов. Причем розничная продажа добавки не менее опасна, чем оптовая . В домашних условиях, особенно при отсутствии специальных навыков, вероятность чрезмерного добавления фермента и недостаточной термической обработки пищи увеличивается, что повышает риски тяжелых последствий для здоровья. Поскольку в иных, кроме кулинарных, целях этот препарат неприменим, его бесконтрольная продажа неоправданна и, по сути, равнозначна свободному обороту сильнодействующих веществ, — подчеркнул Олег Павлов.

В обращении в Генпрокуратуру глава ОПИ сообщил: не только научно, но и юридически доказано, что потребление пищевой продукции, в которой присутствует этот компонент, представляет непосредственную угрозу здоровью человека . Общественник отметил, что до введения моратория на проверки факты производства пищевых продуктов с добавлением мТГ влекли для изготовителей административную ответственность по статье 14.43 КоАП РФ (включая части 2 и 3). Он просит ведомство изъять товар из оборота.

«Известия» направили запрос в Генпрокуратуру с просьбой прокомментировать факты свободного оборота этой добавки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В Россельхознадзоре отметили, что вопрос контроля обращения пищевых добавок отнесен к компетенции Роспотребнадзора и Минпромторга.

— Трансглютаминаза не входит в список разрешенных к применению ферментов, установленных в Приложении 26 к ТР ТС 029/2012, нет установленных законодательством максимально допустимых уровней, соответственно в продукции ее не должно быть , — сообщили в федеральной службе.

«Известия» также направили запрос в Минпромторг.

Вредна или нет?

Ситуацией с использованием бизнесом микробной трансглютаминазы обеспокоились и в комитете Госдумы по охране здоровья, где, в свою очередь, просят принять меры главу Роспотребнадзора Анну Попову . С документом ознакомились «Известия».

— На то, что микробная трансглютаминаза свободно реализуется на онлайн-площадках и в магазинах, обратили внимание избиратели. Если этот компонент не разрешен для применения в пищевой промышленности, то зачем его продают ? Причем в комментариях к этому товару в интернет-магазинах часто напрямую обсуждается, как он использовался для приготовления пищи в том числе и для продажи, — пояснил автор обращения, зампред комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов.

Депутат допустил, что в случае свободной реализации этой добавки, возможно, речь идет о массовом нарушении закона.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Вкупе с мораторием на проверки малого и среднего бизнеса, в том числе в сфере общественного питания, — это вдвойне опасная ситуация. Убежден, что микробная трансглютаминаза должна быть изъята из свободной продажи, если она не допускается при производстве продуктов и может провоцировать онкологические заболевания , — заявил парламентарий.

Ранее российские ученые отмечали несколько проблем, связанных с использованием трансглютаминазы в продуктах. Среди них — повышенный риск бактериального заражения и болезней пищевого происхождения .

В одном из исследований говорилось, что избегать продуктов, содержащих трансглютаминазу, следует людям с ослабленной иммунной системой, пищевой аллергией, пищеварительными заболеваниями, такими как болезнь Крона, и людям с чувствительностью к глютену или целиакией.

Кроме того, многие продукты, содержащие трансглютаминазу, такие как колбасные изделия, полуфабрикаты и другие обработанные мясные изделия, в любом случае не являются полезными. Фактически высокий уровень потребления красного и обработанного мяса в исследованиях был связан с повышенным риском развития рака толстой кишки и сердечно-сосудистых заболеваний, отмечалось в исследовании.