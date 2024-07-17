Карта спецоперации на Украине 17 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 17 июля можно в материале «Известий».

Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двум бригадам теробороны. Войска группировки «Запад» продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции, а противник в их зоне ответственности потерял до 650 военнослужащих.

Кроме этого, подразделения «Центра» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны. В свою очередь, подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России были поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также живая сила и военная техника в 136 районах.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты британская управляемая авиабомба Hammer, два американских реактивных снаряда HIMARS и 59 беспилотных летательных аппаратов.

В оборонном ведомстве добавили, что всего с начала спецоперации уничтожено: 628 самолетов, 277 вертолетов, 27 709 дронов, 552 зенитных ракетных комплекса, 16 602 танка и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 013 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 772 единицы специальной военной автомобильной техники.

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