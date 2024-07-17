«Соллерс» озвучил план продаж «УАЗов» в 2024 году

Компания «Соллерс» по итогам текущего года планирует реализовать около 40 тыс. автомобилей, что сопоставимо с показателем прошлого года. Об этом рассказала заместитель гендиректора компании Зоя Каика, сообщает 17 июля «РИА Новости».

«Мы рассчитываем, что по «УАЗу» останемся примерно на уровне прошлого года: продажи составят около 40 тыс.», — сказала она.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в 2023 году в России продано 37,4 тыс. автомобилей «УАЗ» .

Также Каика рассказала, что «Соллерс» планирует увеличить продажи легких коммерческих автомобилей под своим брендом Sollers в 2024 году на 30–40%. По информации AEB, в 2023 году было продано 8,5 тыс. легких коммерческих автомобилей этой марки. Таким образом, в этом году показатель может достичь 12 тыс. машин.

10 июня «Соллерс» запустила продажи малотоннажного грузовика Sollers Argo с бензиновым двигателем.

До этого, 4 июня, в «Соллерс» рассказывали, что по итогам пяти месяцев этого года самыми популярными моделями стали Sollers Atlant, Argo и ST6. Автомобили Sollers построены на базе китайских моделей. Производство линейки налажено на заводах в Елабуге, Ульяновске и Владивостоке.