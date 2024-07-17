Совфед одобрил закон о социальных вкладах для граждан с низкими доходами

Совфед одобрил закон о социальных вкладах для граждан с низкими доходами

2024-07-17T13:14:54+03:00

2024-07-17T13:14:54+03:00

2024-07-17T13:14:54+03:00

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