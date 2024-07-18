Оглушительный дефект: в РФ создают правила использования блокираторов GPS

Использовать глушилки GPS/ГЛОНАСС можно будет только при наличии разрешения Минобороны на их покупку . Об этом говорится в проекте решения Госкомиссии по радиочастотам. Несанкционированное применение подобных устройств представляет угрозу для авиации , считают эксперты. По их словам, ряд организаций и даже частные лица после атак БПЛА стали активно скупать такие устройства.

Приравнение к штыку

Россиянам, которые хотят использовать средства противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), необходимо будет в Минобороны оформить разрешение на эту покупку. А после этого получить от государства частоты для их использования . Об этом говорится в проекте решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), заседание которой намечено на конец июля. С документом ознакомились «Известия».

Предполагается, что это разрешение надо будет прикладывать к заявке на получение частот для «глушилки» в ГКРЧ . В документе речь идет о радиоблокираторах, работающих в полосах 1164–1300 МГц и 1559–1610 МГц, с мощностью, которая обеспечивает подавление на дистанциях свыше нескольких десятков и даже сотен метров .

Фото: Global Look Press/dpa/Finn Winkler

В нижнем диапазоне работают системы радионавигации, используемые военными и гражданскими самолетами, в верхнем — системы спутниковой навигации: американская GPS, российская ГЛОНАСС, китайская Beidou , объяснил «Известиям» один из специалистов в области распределения частот. Очевидно, что применение таких систем не может обходиться без разрешения профильных ведомств .

В то же время, по крайней мере в открытом доступе, нет документов, регламентирующих использование «глушилок GPS» для широкого круга пользователей , утверждает он.

Отдельные решения ГКРЧ для различного рода «глушилок» (не только GPS) принимались ранее в интересах специальных пользователей, например, ФСИН. В целом в развитых странах оборот таких устройств регулируется достаточно жестко, а их корректное размещение и применение требует четкой регламентации , добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Известия» направили вопросы в Минобороны и Минтранс. Издание также запросило крупнейшие российские торговые площадки, на которых могут быть представлены подобные устройства.

На заседании ГКРЧ планируют рассмотреть вопрос, который уточнит порядок выделения радиочастотного спектра для средств подавления БПЛА , подтвердили в Минцифры, курирующем работу Госкомиссии по радиочастотам. Такими системами пользуются ряд компаний и организаций, подчеркнули в ведомстве.

— ГКРЧ не отвечает за регулирование продаж средств подавления БПЛА. Только за вопросы, которые касаются частот для их использования, — указали в Минцифры.

В диапазоне 1559–1610 МГц работают все мировые навигационные системы, их в том числе используют беспилотные летательные аппараты и средства их подавления , отметил партнер ComNews Research Леонид Коник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Эти средства продаются в интернете. Например, устройство ЛПД-801, способное подавить сигнал любой навигационной системы, а также систем управления беспилотниками в полосах 2,4 ГГц или 5,8 ГГц, можно купить за 900–970 тыс. рублей, а схожий «Дрон 1200» — за 160–170 тыс. , — приводит он примеры.

Люди и бизнес на фоне новостей о сбитых над российской территорией беспилотниках стали массово скупать такие устройства , отметил Леонид Коник. Не имея технической квалификации, они способны принести вред другим пользователям радиочастотного спектра: от аэропортов до спецслужб , полагает эксперт.

Госдума в августе 2023 года приняла законодательство, очерчивающее круг тех, кто может использовать средства борьбы с дронами .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Среди них — МВД, ФСО, ФСБ и ряд других силовых ведомств, включая ФСИН и МЧС. В этом же перечне — подразделения федеральной фельдъегерской службы, вневедомственная охрана, лицензированные охранные предприятия, чьи сотрудники обучены соответствующим образом. Но спрос со стороны предприятий, организаций и простых граждан на подобные системы очень велик, и специализированные интернет-магазины его удовлетворяют , отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.



— С одной стороны, сейчас стоит вопрос не только о том, чтобы контролировать применение подобных средств, но и их продажу . В настоящее время такие девайсы реализуют как обычную электронику. Не хотелось бы, чтобы контроль за их оборотом стал системным только после какого-то инцидента, связанного с применением такой техники некомпетентными пользователями , — считает эксперт.

Приятного полета

Это необходимая сегодня мера — с одной стороны, она позволит легально использовать средства такого рода, с другой — сформирует спрос и, возможно, создаст новую нишу для производителей этого оборудования , считает зампред Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин.

Решение ГКРЧ, призванное ужесточить применение подавителей дронов в диапазонах частот, которые используют аэропортовые службы и навигационные системы, выглядит логичным и своевременным , отметил Леонид Коник. Для добросовестных пользователей «глушилок» БПЛА не составит труда получить письменное согласие Минобороны на их приобретение, полагает он.

Рынок дронов надо развивать синхронно с рынком средств противодействия им , считает главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

При использовании БПЛА есть риски, связанные не только с недружественными действиями соседних государств, терроризмом и вторжением в личное пространство, но и с взаимодействием, совместными полетами этих устройств с тяжелой пилотируемой техникой, считает он. По его словам, до начала СВО сфере защиты от дронов уделялось меньше внимания, чем нужно.

Сейчас тема защиты от дронов активно развивается, появляются различные решения, и следующим шагом в развитии таких систем может стать их выход на массовый гражданский рынок , полагает он.