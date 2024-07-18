Оглушительный дефект: в РФ создают правила использования блокираторов GPS
Использовать глушилки GPS/ГЛОНАСС можно будет только при наличии разрешения Минобороны на их покупку. Об этом говорится в проекте решения Госкомиссии по радиочастотам. Несанкционированное применение подобных устройств представляет угрозу для авиации, считают эксперты. По их словам, ряд организаций и даже частные лица после атак БПЛА стали активно скупать такие устройства.
Приравнение к штыку
Россиянам, которые хотят использовать средства противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), необходимо будет в Минобороны оформить разрешение на эту покупку. А после этого получить от государства частоты для их использования. Об этом говорится в проекте решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), заседание которой намечено на конец июля. С документом ознакомились «Известия».
Предполагается, что это разрешение надо будет прикладывать к заявке на получение частот для «глушилки» в ГКРЧ. В документе речь идет о радиоблокираторах, работающих в полосах 1164–1300 МГц и 1559–1610 МГц, с мощностью, которая обеспечивает подавление на дистанциях свыше нескольких десятков и даже сотен метров.
В нижнем диапазоне работают системы радионавигации, используемые военными и гражданскими самолетами, в верхнем — системы спутниковой навигации: американская GPS, российская ГЛОНАСС, китайская Beidou, объяснил «Известиям» один из специалистов в области распределения частот. Очевидно, что применение таких систем не может обходиться без разрешения профильных ведомств.
В то же время, по крайней мере в открытом доступе, нет документов, регламентирующих использование «глушилок GPS» для широкого круга пользователей, утверждает он.
Отдельные решения ГКРЧ для различного рода «глушилок» (не только GPS) принимались ранее в интересах специальных пользователей, например, ФСИН. В целом в развитых странах оборот таких устройств регулируется достаточно жестко, а их корректное размещение и применение требует четкой регламентации, добавил он.
«Известия» направили вопросы в Минобороны и Минтранс. Издание также запросило крупнейшие российские торговые площадки, на которых могут быть представлены подобные устройства.
На заседании ГКРЧ планируют рассмотреть вопрос, который уточнит порядок выделения радиочастотного спектра для средств подавления БПЛА, подтвердили в Минцифры, курирующем работу Госкомиссии по радиочастотам. Такими системами пользуются ряд компаний и организаций, подчеркнули в ведомстве.
— ГКРЧ не отвечает за регулирование продаж средств подавления БПЛА. Только за вопросы, которые касаются частот для их использования, — указали в Минцифры.
В диапазоне 1559–1610 МГц работают все мировые навигационные системы, их в том числе используют беспилотные летательные аппараты и средства их подавления, отметил партнер ComNews Research Леонид Коник.
— Эти средства продаются в интернете. Например, устройство ЛПД-801, способное подавить сигнал любой навигационной системы, а также систем управления беспилотниками в полосах 2,4 ГГц или 5,8 ГГц, можно купить за 900–970 тыс. рублей, а схожий «Дрон 1200» — за 160–170 тыс., — приводит он примеры.
Люди и бизнес на фоне новостей о сбитых над российской территорией беспилотниках стали массово скупать такие устройства, отметил Леонид Коник. Не имея технической квалификации, они способны принести вред другим пользователям радиочастотного спектра: от аэропортов до спецслужб, полагает эксперт.
Госдума в августе 2023 года приняла законодательство, очерчивающее круг тех, кто может использовать средства борьбы с дронами.
Среди них — МВД, ФСО, ФСБ и ряд других силовых ведомств, включая ФСИН и МЧС. В этом же перечне — подразделения федеральной фельдъегерской службы, вневедомственная охрана, лицензированные охранные предприятия, чьи сотрудники обучены соответствующим образом. Но спрос со стороны предприятий, организаций и простых граждан на подобные системы очень велик, и специализированные интернет-магазины его удовлетворяют, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
— С одной стороны, сейчас стоит вопрос не только о том, чтобы контролировать применение подобных средств, но и их продажу. В настоящее время такие девайсы реализуют как обычную электронику. Не хотелось бы, чтобы контроль за их оборотом стал системным только после какого-то инцидента, связанного с применением такой техники некомпетентными пользователями, — считает эксперт.
Приятного полета
Это необходимая сегодня мера — с одной стороны, она позволит легально использовать средства такого рода, с другой — сформирует спрос и, возможно, создаст новую нишу для производителей этого оборудования, считает зампред Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин.
Решение ГКРЧ, призванное ужесточить применение подавителей дронов в диапазонах частот, которые используют аэропортовые службы и навигационные системы, выглядит логичным и своевременным, отметил Леонид Коник. Для добросовестных пользователей «глушилок» БПЛА не составит труда получить письменное согласие Минобороны на их приобретение, полагает он.
Рынок дронов надо развивать синхронно с рынком средств противодействия им, считает главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин.
При использовании БПЛА есть риски, связанные не только с недружественными действиями соседних государств, терроризмом и вторжением в личное пространство, но и с взаимодействием, совместными полетами этих устройств с тяжелой пилотируемой техникой, считает он. По его словам, до начала СВО сфере защиты от дронов уделялось меньше внимания, чем нужно.
Сейчас тема защиты от дронов активно развивается, появляются различные решения, и следующим шагом в развитии таких систем может стать их выход на массовый гражданский рынок, полагает он.
Барьеров и ограничений для этого сегодня фактически нет, но установить их необходимо, считает Андрей Ионин. Оборот устройств, которые могут выводить из строя авиационные системы, должен регулироваться государством, добавил он. Такая мера, во всяком случае на первых порах, должна быть жесткой: нужна уверенность в тех, кто работает с такой инфраструктурой, заключил эксперт.