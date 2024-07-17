Суд приговорил к пожизненному сроку убившего подругу и изнасиловашего ее тело мужчину

В Челябинской области суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, который убил свою знакомую и изнасиловал ее тело. Об этом в среду, 17 июля, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«По совокупности преступлений (путем частичного сложения назначенных наказаний) окончательно назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сказал судья во время заседания.

Местный житель будет отбывать наказание в колонии особого режима. Он также выплатит штраф на сумму 100 тыс. рублей, эти деньги пойдут в доход государства.

Фигурантом дела оказался Олег Пеленев, который в 2005-м уже был осужден на похожее преступление. Позже он вышел на свободу и познакомился с женщиной. Следствие отмечает, что в 2023 году местный житель подкараулил свою знакомую около дома и напал на нее с гвоздодером. Пеленев избивал погибшую до тех пор, пока она не перестала подавать признаков жизни.

После убийства и изнасилования тела мужчина нашел среди вещей жертвы ключ от похоронного бюро, в котором она работала. Он пришел в организацию и украл из кассы 240 тыс. рублей.

Ранее, 15 июля, сообщалось, что суд в Екатеринбурге приговорил мужчину, прибившего свою девушку гвоздями к бруску дерева, к 12 годам колонии строгого режима. По данным следствия, в ночь на 25 октября 2023 года фигурант привез на угнанной машине девушку в гаражный кооператив, избил ее, после чего прибил ее стопы к деревянному бруску. Он также связал буксировочным тросом ноги потерпевшей, проволок ее до выхода, облил дизельным топливом и поджег.

Потушив огонь на теле девушки, он повез ее в направлении кольцевой дороги, но попал в ДТП, благодаря чему девушке удалось спастись. Позже мужчину задержали.