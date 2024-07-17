Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков указал на попытки Запада изобличить Орбана из-за мирного плана по Украине
Происшествия
Три человека получили ранения при атаке дронов в Курской области
Политика
Политолог заявил об усталости немцев от помощи Украине
Авто
Автомобили с пробегом в РФ подешевели за полгода на 4,5%
Туризм
В Минэкономразвития исключили критический рост цен на внутренний туризм
Мир
Голландская журналистка указала на провал санкций ЕС против России
Политика
В ГД назвали ложью заявление Госдепа США об отсутствии угрозы для РФ в Европе
Мир
В МИДе указали на поиск Западом новых возможностей для переговоров с РФ
Армия
Подразделение БПЛА ВДВ уничтожило САУ 2С1 «Гвоздика» на правом берегу Днепра
Мир
Лавров и глава МИД Бахрейна подтвердили интерес к внешнеполитической координации
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА
Армия
ВС РФ за сутки уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Мир
Трамп назвал хорошими свои отношения с Путиным
Общество
Умер бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров
Мир
Forbes назвал Россию страной с самой массовой артиллерией в мире
Мир
Американский сенатор назвал обещание Украине членства худшим решением НАТО
Мир
Мэр Парижа и глава оргкомитета Олимпиады-2024 искупались в Сене
Наука и техника
В России впервые наладили управление БПЛА через космический спутник

Суд приговорил к пожизненному сроку убившего подругу и изнасиловашего ее тело мужчину

0
Фото: РЕН ТВ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Челябинской области суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, который убил свою знакомую и изнасиловал ее тело. Об этом в среду, 17 июля, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«По совокупности преступлений (путем частичного сложения назначенных наказаний) окончательно назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сказал судья во время заседания.

Местный житель будет отбывать наказание в колонии особого режима. Он также выплатит штраф на сумму 100 тыс. рублей, эти деньги пойдут в доход государства.

Фигурантом дела оказался Олег Пеленев, который в 2005-м уже был осужден на похожее преступление. Позже он вышел на свободу и познакомился с женщиной. Следствие отмечает, что в 2023 году местный житель подкараулил свою знакомую около дома и напал на нее с гвоздодером. Пеленев избивал погибшую до тех пор, пока она не перестала подавать признаков жизни.

После убийства и изнасилования тела мужчина нашел среди вещей жертвы ключ от похоронного бюро, в котором она работала. Он пришел в организацию и украл из кассы 240 тыс. рублей.

Старый новый код: подозреваемого в громком убийстве школьниц нашли спустя 33 года
Как тест ДНК и современные базы данных помогли арестовать причастного к смерти двух девушек в Москве в 1989-м

Ранее, 15 июля, сообщалось, что суд в Екатеринбурге приговорил мужчину, прибившего свою девушку гвоздями к бруску дерева, к 12 годам колонии строгого режима. По данным следствия, в ночь на 25 октября 2023 года фигурант привез на угнанной машине девушку в гаражный кооператив, избил ее, после чего прибил ее стопы к деревянному бруску. Он также связал буксировочным тросом ноги потерпевшей, проволок ее до выхода, облил дизельным топливом и поджег.

Потушив огонь на теле девушки, он повез ее в направлении кольцевой дороги, но попал в ДТП, благодаря чему девушке удалось спастись. Позже мужчину задержали.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024