«Челси» проведет проверку из-за расистской кричалки игрока клуба Фернандеса

Английский футбольный клуб «Челси» инициировал проверку из-за расистской кричалки полузащитника команды Энцо Фернандеса в адрес игроков сборной Франции. Соответствующее заявление 17 июля команда опубликовала на своем сайте.

Скандал разгорелся после победы сборной Аргентины на Кубке Америки. В ночь на 15 июля команда, в составе которой играл Энцо, обыграла Колумбию 1:0. Полузащитник после успеха в турнире опубликовал видео, где игроки сборной пели оскорбительную кричалку о французах: «Их мать — нигерийка, их отец — камбоджиец, но в паспорте — француз», «Они играют за Францию, но родом из Анголы. <...> Они будут хорошо бегать», напомнила «Газета.Ru».

«Футбольный клуб «Челси» считает все формы дискриминационного поведения совершенно неприемлемыми. Мы гордимся тем, что являемся разнообразным и инклюзивным клубом», — отметили в коллективе.

Там подчеркнули, что люди всех культур чувствуют себя в команде желанными гостями. «Аристократы» отреагировали и на публичные извинения Фернандеса. В лондонском клубе указали, что ценят это.

После инцидента сообщалось, что Федерация футбола Франции (FFF) собирается обратиться с жалобой в ФИФА. На это отреагировали и игроки «Челси» из Франции. Защитники Аксель Дисаси, Мало Густо и Весли Фофана отписались от Энцо Фернандеса в социальных сетях и были возмущены ситуацией.